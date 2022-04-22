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23 апреля состоится чемпионат Самарской области по дзюдо среди мужчин и женщин

22 апреля 2022 13:58
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23 апреля состоится чемпионат Самарской области по дзюдо среди мужчин и женщин

В субботу, 23 марта, в УК «МТЛ Арена» (ул. Советской Армии, д.253А) состоится чемпионат Самарской области по дзюдо среди мужчин и женщин. Данный турнир впервые прошел в Куйбышеве 40 лет назад в 1972 году. Именно тогда по распоряжению спорткомитета «О развитии дзюдо в СССР» была создана Федерация дзюдо СССР. Одновременно с ней начала свою работу Федерация дзюдо РСФСР. Фактически 1972 год стал точкой отсчета истории дзюдо в нашей стране.

В этом году в соревнованиях примут участие около 70 спортсменов региона. Чемпионат проводится с целью выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды Самарской области, а также для участия в чемпионате Приволжского федерального округа по дзюдо.

Спортсмены будут бороться в весовых категориях: мужчины (60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, 100+ кг, абсолютная весовая категория), женщины (48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг, 78+кг, абсолютная весовая категория). Награждение победителей и призеров соревнований состоится по окончании поединков. Начало соревнований – в 11.00.

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