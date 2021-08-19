22 августа в парке Гагарина состоится Суперфинал летнего сезона «BasketNights» 3х3

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В воскресенье, 22 августа в Самаре в парке имени Юрия Гагарина состоится Суперфинал летнего сезона Лиги Губернатора Самарской области «BasketNights» 3х3. Участие в нем примут сильнейшие команды турнира.

Лига Губернатора Самарской области «BasketNights» 3х3 — новый проект, реализуемый совместно Правительством Самарской области и Федерацией баскетбола Самарской области.

Участие в турнире может принять любой желающий — достаточно лишь собрать баскетбольную команду минимум из трех человек (возрастная категория «16+»).

Турнир стартовал в День России, 12 июня на самарской набережной. Отборочные туры проводились еженедельно в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и Жигулевске, финалы — в Самаре.

Всего в матчах Лиги Губернатора приняли участие более 70 мужских и более 30 женских команд. По итогам летнего сезона определены по 16 сильнейших команд у мужчин и женщин, которые примут участие в Суперфинале и разыграют денежные призы.

В дальнейшем планируется проведение Лиги Губернатора Самарской области «BasketNights» 3х3 в круглогодичном формате — в летнее время на уличных площадках, в осенне-зимний период — в спортивных залах.

Начало матчей Суперфинала 22 августа у женщин — в 14.00, у мужчин — в 17.00.

Фото: basket63.ru