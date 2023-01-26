19 медалей завоевали спортсмены Самарской области на Единых Играх Специальной Олимпиады

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Сегодня, 26 января, в Казани завершились Единые Игры, которые объединили более 1500 атлетов с интеллектуальными нарушениями здоровья в возрасте от 9 до 52 лет.



Представители 63 региона завоевали 7 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых медалей в соревнованиях по лыжным гонкам, бегу на снегоступах и плаванию.



Всего в Играх приняли участие команды из 59 регионов России и Республики Беларусь.



«Поздравляю нашу команду с отличным результатом! Очень рада, что каждый участник смог проявить себя, испытать радость побед, насладиться атмосферой спортивного праздника и поддержкой болельщиков. Это первые масштабные соревнования в нашей стране, которые помогают людям с нарушением интеллекта адаптироваться к жизни в обществе, в том числе через спорт», - подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фото: минспорта СО