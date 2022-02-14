15 февраля мужская эстафета по биатлону: болеем за наших биатлонистов и земляка Эдуарда Латыпова

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Уже завтра, 15 февраля болеем за наших биатлонистов и земляка Эдуарда Латыпова!

Мужская эстафета по биатлону состоится 15 февраля в 12:00, масс-старт – 18 февраля в 12:00 по московскому времени.

Эдуард Латыпов на сегодняшний день завоевал уже вторую бронзовую медаль на играх в Пекине. кстати, "Камышлинский буйвол" – первый российский биатлонист, которому удалось завоевать Олимпийскую медаль в пасьюте. В биатлоне много разных дисциплин. Одной из самых зрелищных и ярких является пасьют, что в просторечии называется "гонка преследования". На данный момент Эдуард единственный из наших биатлонистов выиграл личную медаль в Пекине.

Губернатор Самарской области в своем инстаграм-аккаунте поздравил Эдуарда и пожелал успехов в оставшихся дисциплинах.

Также Дмитрий Азаров отметил мощную поддержку нашего биатлониста со стороны известного комментатора Дмитрия Губерниева и пригласил телеведущего посетить Самарскую область. Сам Эдуард Латыпов поддержал эту идею и присоединился к приглашению!

Фото из открытых источников