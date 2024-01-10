13 января в селе Сосновка пройдет Гонка чемпионов - соревнование сильнейших автогонщиков России и Белоруссии

В субботу, 13 января, в Самарской области на синхронной трассе полигона АО "АвтоВАЗ" в селе Сосновка пройдет 26-я Гонка чемпионов - соревнование сильнейших автогонщиков России и Белоруссии. Среди них будут пилоты Формулы-1, кольцевых гонок, ралли и ралли-рейдов, ралли-кросса, картинга и дрифта.
Спортсмены будут сражаться за переходящий приз – трофей "Серебряная ладья" на автомобилях Lada Vesta, а финалисты - на Lada Niva Sport T2.
Программа соревнований:
10:45 торжественная церемония открытия
11:00-12:15 отборочные заезды
12:30-13.45 отборочные заезды
14:00-15:00 финальные заезды
15:00 церемония награждения
Билеты на гонку можно приобрести на сайте https://www.lada-sport.ru/ticket/, там же есть подробная информация о том, как они работают.
А завтра, 11 января, любителей автоспорта приглашают на автограф-сессию с гонщиками. Мероприятие пройдет с 18:00 до 19:00 на фуд-корте торгово-развлекательного центра по адресу: Тольятти, Автозаводское шоссе, 6. Вход свободный!
Фото: минспорта СО