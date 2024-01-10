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13 января в селе Сосновка пройдет Гонка чемпионов - соревнование сильнейших автогонщиков России и Белоруссии

10 января 2024 17:52
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Спортсмены будут сражаться за переходящий приз – трофей "Серебряная ладья" на автомобилях Lada Vesta, а финалисты - на Lada Niva Sport T2.

В субботу, 13 января, в Самарской области на синхронной трассе полигона АО "АвтоВАЗ" в селе Сосновка пройдет 26-я Гонка чемпионов - соревнование сильнейших автогонщиков России и Белоруссии. Среди них будут пилоты Формулы-1, кольцевых гонок, ралли и ралли-рейдов, ралли-кросса, картинга и дрифта.

Спортсмены будут сражаться за переходящий приз – трофей "Серебряная ладья" на автомобилях Lada Vesta, а финалисты - на Lada Niva Sport T2.

Программа соревнований:

10:45 торжественная церемония открытия
 11:00-12:15 отборочные заезды
 12:30-13.45 отборочные заезды
 14:00-15:00 финальные заезды
 15:00 церемония награждения

Билеты на гонку можно приобрести на сайте https://www.lada-sport.ru/ticket/, там же есть подробная информация о том, как они работают.

А завтра, 11 января, любителей автоспорта приглашают на автограф-сессию с гонщиками. Мероприятие пройдет с 18:00 до 19:00 на фуд-корте торгово-развлекательного центра по адресу: Тольятти, Автозаводское шоссе, 6. Вход свободный!

 

Фото:  минспорта СО

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