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13 августа на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет спортивный праздник ФИZКУЛЬТ. РФ

10 августа 2022 18:15
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Программа праздника.

В субботу, 13 августа, на территории стадиона «Солидарность Самара Арена» пройдет спортивный праздник ФИZКУЛЬТ. РФ

Вход на территорию стадиона через Gate-3. Начало мероприятия в 15:00.

Программа праздника:
- увлекательный квест с призами от партнеров мероприятия;
- бесплатные экскурсии по стадиону «Солидарность Самара Арена»;
- показательные выступления и мастер-классы спортсменов;
- дрифт и мото выступления;
- боулинг, мини-гольф и МЕГАДженга;
- танцевальные батлы;
- выступление команды КВН;
- в 16:00 прямая трансляция матча «Крылья Советов» - «Локомотив»;
- в 20:20 показ фильма «Чемпионы».

Запись на бесплатную экскурсию: 8-937-078-41-63.

Кроме того, в рамках праздника всех поклонников активного досуга приглашают в 12:30 в СКК «Дворец спорта им. Владимира Высоцкого» на бесплатные массовые катания на коньках. Запись и подробная информация по телефону: 8 (846) 933-41-55.

 

Фото:   минспорта СО

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