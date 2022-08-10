13 августа на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет спортивный праздник ФИZКУЛЬТ. РФ

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В субботу, 13 августа, на территории стадиона «Солидарность Самара Арена» пройдет спортивный праздник ФИZКУЛЬТ. РФ



Вход на территорию стадиона через Gate-3. Начало мероприятия в 15:00.



Программа праздника:

- увлекательный квест с призами от партнеров мероприятия;

- бесплатные экскурсии по стадиону «Солидарность Самара Арена»;

- показательные выступления и мастер-классы спортсменов;

- дрифт и мото выступления;

- боулинг, мини-гольф и МЕГАДженга;

- танцевальные батлы;

- выступление команды КВН;

- в 16:00 прямая трансляция матча «Крылья Советов» - «Локомотив»;

- в 20:20 показ фильма «Чемпионы».



Запись на бесплатную экскурсию: 8-937-078-41-63.



Кроме того, в рамках праздника всех поклонников активного досуга приглашают в 12:30 в СКК «Дворец спорта им. Владимира Высоцкого» на бесплатные массовые катания на коньках. Запись и подробная информация по телефону: 8 (846) 933-41-55.

Фото: минспорта СО