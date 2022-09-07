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11 сентября пройдет "Самарский фестиваль фитнеса"

7 сентября 2022 12:01
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11 сентября "Самарский фестиваль фитнеса"

В рамках Дня города на Чкаловском спуске 2-й очереди набережной пройдет фестиваль фитнеса, в котором примут участие 12 фитнес-клубов Самары:

  • Фитнес клуб «Гора»
  •  Фитнес клуб «Физкультура»
  • Фитнес клуб «Ботек»
  •  Фитнес клуб «Рекорд»
  •  Фитнес клуб «Территория фитнеса»
  •  Фитнес клуб «Фитнес Бум»
  •  Фитнес клуб «Фитнес Хаус»
  • Фитнес клуб «Самарский»
  •  Фитнес клуб «Лакшери фитнес»
  •  Фитнес клуб «Аджим»
  •  Клуб «Форма Кроссфит»
  •  Клуб «Амстафф»

Площадки фестиваля:
- информационная площадка фитнес клубов
- зона функциональных тренировок - соревнования по кроссфиту
- детская площадка - флешмобы, эстафеты, конкурсы с участием аниматоров
- зона для занятия йогой - бесплатные занятия по йоге, пилатесу, медитации
- футбольная площадка - соревнования по мини футболу между клиентами фитнес клубов

На главной сцене фестиваля пройдут показательные выступления по капоэйре, бальным танцам, бодибилдингу и открытый урок по зумбе.

6+

Теги: Мероприятия

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