11 сентября пройдет "Самарский фестиваль фитнеса"

В рамках Дня города на Чкаловском спуске 2-й очереди набережной пройдет фестиваль фитнеса, в котором примут участие 12 фитнес-клубов Самары:
Площадки фестиваля:
- информационная площадка фитнес клубов
- зона функциональных тренировок - соревнования по кроссфиту
- детская площадка - флешмобы, эстафеты, конкурсы с участием аниматоров
- зона для занятия йогой - бесплатные занятия по йоге, пилатесу, медитации
- футбольная площадка - соревнования по мини футболу между клиентами фитнес клубов
На главной сцене фестиваля пройдут показательные выступления по капоэйре, бальным танцам, бодибилдингу и открытый урок по зумбе.
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