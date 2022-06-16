В Самарской области завершена посевная кампания-2022 

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Аграрии региона провели яровой сев на площади 1,63 млн га. Обеспечение продовольственной безопасности в условиях экономических санкций – приоритетная задача, обозначенная губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Ход посевной находился под постоянным контролем главы региона.

Зерновые и зернобобовые культуры расположились на площади 754 тыс. га, в том числе 284,2 тыс. га занимает яровой ячмень, 181,4 тыс. га – яровая пшеница. Всего пшеницы, яровой и озимой, под урожай текущего года посеяно 606,4 тыс. га. Урожайность последней, как известно, в среднем в 1,5-2 раза выше, чем у яровой.

Технические культуры, среди которых подсолнечник, лен и соя, посеяны на площади 830 тыс. га, кормовые – на 75,5 тыс. га.

Специализированными хозяйствами региона на площади 7,7 тыс. га завершена посадка картофеля и овощных культур открытого грунта. «Наращивая площади сельдерея, мы обеспечиваем импортозамещение. Несмотря на то, что товар все-таки специфический, не массового потребления, на него есть свой клиент, – рассказывает Анна Денисова, заместитель директора ООО «Весна», руководитель тепличного комплекса. – Рассадой у нас уже посажено 30 га ранней капусты, 15 га среднеранней и 15 га поздней капусты. Прямым севом – 100 га капусты, картофель – более 500 га, 30 га ранней свеклы и еще идет сев свеклы на хранение».

С завершением посевных работ основные усилия сельхозпроизводителей области будут направлены на защиту посевов от болезней, вредителей и сорняков, проведение междурядной обработки подсолнечника и кукурузы, обработку паров.

Фото: пресс-служба облправительства