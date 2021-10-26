В Самарской области собрали урожай выше среднегодовых показателей за последние 10 лет

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В Самарской области завершается уборочная кампания. Предварительные итоги сезона подвели на совещании в региональном Правительстве.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин, в текущем году в Самарской области общая посевная площадь сельхозкультур составила 2179,7 тыс. га, что на 52 тыс. га больше уровня прошлого года. Под урожай 2021 года было посеяно 1152 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, на 4 тыс. га больше, чем в прошлом году.

«По состоянию на 25 октября зерновые культуры убраны на площади более 1100 тысяч га, что составляет 98% от общей уборочной площади. Остается убрать около 13 тыс. га кукурузы на зерно. Намолочено 1 млн. 923 тыс. тонн зерна при средней урожайности 17,4 ц/га», - сообщил глава министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Продолжается уборка кукурузы на зерно: обработано 80% от общей площади посевов культуры. Собрано 114,4 тыс. тонн при средней урожайности 24 ц/га. Кроме того, на текущую дату подсолнечник убран на площади 712 тыс. га (96% от плана), намолочено 908 тыс. тонн маслосемян при средней урожайности 12,8 ц/га. По предварительным данным валовой сбор сои составил 59,5 тыс. тонн при средней урожайности 16,1 ц/га. Валовой сбор льна масличного оценивается в объеме 34 тыс. тонн при средней урожайности 8,3 ц/га. Овощи убраны с площади 2,8 тыс. га, что составляет 81% от плана, собрано 105,6 тыс. тонн при средней урожайности 375 ц/га.

Под урожай следующего года посеяно 438 тыс. га озимых. Выполняются работы по подготовке почвы: уже обработано более 1228 тыс. га. По информации министерства, хозяйствами области дополнительно введено в оборот 19,4 тыс. га ранее необрабатываемой пашни. Всего же в регионе планируется ввести дополнительно порядка 80 тыс. га.

Под урожай текущего года было приобретено и внесено 165 тыс. тонн минеральных удобрений, что в 1,5 раза выше показателей прошлого года. В настоящее время идет накопление минеральных удобрений на будущий яровой сев.

На расширенном заседании Правительства региона по вопросам социально-экономического развития в 2021 году и формированию проекта областного бюджета 2022 - 2024 годов губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что крайне важно поддерживать сельхозпроизводителей, растениеводство по тем направлениям, которые повышают эффективность работы.

«Нам удалось удержать урожай вопреки критически сложным погодным условиям, потому что мы выбрали правильный приоритет поддержки, в том числе сподвигли хозяйства на внесение удобрений – минеральных, органических», - подчеркнул губернатор.

Несмотря на сложные природно-климатические условия текущего года, аномальную жару, собранный урожай превышает среднегодовой показатель за последние 10 лет, и его достаточно, чтобы полностью обеспечить регион продовольственным и фуражным зерном, а также осуществлять экспортные поставки.

Фото: pixabay