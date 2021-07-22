В Самарской области отрылась новая лаборатория по селекции картофеля

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20 июля в ООО «Агростар» Похвистневского района Самарской области руководитель Дирекции Федеральной научно-технической программы развития агропромышленного комплекса Российской Федерации Мирослава Скрынникова и первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев ознакомились с особенностями селекционного процесса, выращиванием мини-клубней в теплицах и в полевых условиях, производством семенного картофеля высоких репродукций.

Организацией были представлены результаты производства исходного семенного материала с применением энергосберегающих приемов освещения на базе светодиодных устройств в условиях теплицы и укрывного материала в полевых условиях, обеспечивающих сокращение приведенных затрат и возможности масштабирования производства.

В этот же день состоялось открытие селекционной лаборатории Центра селекции картофеля, созданной в рамках КНТП «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Самарской области», рассказали в пресс-службе минсельхоза СО.

Фото из открытых источников