Я нашел ошибку
Главные новости:
Планируется, что к концу апреля посевная начнется практически во всех хозяйствах региона.
В Самарской области начались весенние полевые работы
Вход на бал свободный, но от участников требуется строгое соблюдение дресс-кода: стиль 1940-х годов. Военная форма – приветствуется!
СОУНБ приглашает на литературный бал в преддверии Дня Победы
Учебно-методический сбор продолжался три недели и завершился выходным тестовым контролем уровня знаний.
Учебно-методический сбор снайперов Приволжского округа Росгвардии прошел в Тольятти
Акция «Чистая вода» получила широкий резонанс в прошлом году и особенно понравилась самарским дачникам, поэтому этой весной акцию решили повторить.
Акция «Чистая вода» пройдет в Самаре 2-3 мая
У большинства самарской молодежи 18–25 лет есть опыт подработки
У большинства самарской молодежи 18–25 лет есть опыт подработки
В Самарской области в лесу заблудился пожилой грибник
В Самарской области в лесу заблудился пожилой грибник
Самарцы рассказали, по каким критериям осуществляют подбор молодых специалистов
Самарцы рассказали, по каким критериям осуществляют подбор молодых специалистов
Самарская область присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская лента»
Самарская область присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская лента»
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.51
-0.78
EUR 98.91
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СГИК  примет Межрегиональный фестиваль-конкурс «Вёснушка-весна»
Дмитрий Азаров наградил победителей конкурсов "Профессионал года" и "Лучшая трудовая династия"
В Самаре прошло пожарно-тактическое учение во Дворце Спорта
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области начались весенние полевые работы

25 апреля 2024 14:21
50
Планируется, что к концу апреля посевная начнется практически во всех хозяйствах региона.

Самарские аграрии приступили к весенним работам в полях – боронованию зяби, подкормке озимых и многолетних трав, на отдельных участках в ряде муниципальных районов начался сев яровых. В хозяйствах сделан запас горюче-смазочных материалов, завезен необходимый объем минеральных удобрений, подготовлены техника и другие сельскохозяйственные агрегаты, семена.

По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, на 25 апреля 2024 года бороной прошли более 1 млн. гектаров, озимые подкормили на площади 370 тыс. гектарах озимых, засеяно первые 20 тыс. гектаров. Всего под урожай нынешнего года озимые посеяли на 523,5 тыс. гектаров. Планируется, что к концу апреля посевная начнется практически во всех хозяйствах региона.

Обеспечение продовольственной безопасности – первостепенная задача для агропромышленного комплекса региона, обозначенная Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Он неоднократно подчеркивал, что самарские аграрии вносят весомый вклад в продовольственный суверенитет региона и страны в целом, а отрасль сельского хозяйства в регионе активно и динамично развивается.

В 2024 году посевная площадь сельхозкультур в регионе сохранится на уровне прошлого. Яровые планируют засеять на площади более 1,6 млн гектар. Почти 60% всего зернового клина составит озимая и яровая пшеница. Наибольшие площади в группе технических культур традиционно займет подсолнечник, но вместе с тем в губернии планируют увеличить посев сои и горчицы.

В Самарской области для эффективной работы местных сельхозпроизводителей предусмотрено более 40 направлений государственной поддержки, в том числе в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», реализация которых ведется по решению Президента России Владимира Путина.

В 2024 году на поддержку отрасли предусмотрено более 3,4 млрд рублей из областного и федерального бюджетов, более 1 млрд из них планируется направить на растениеводство. Так, в этом году будут субсидироваться проведение агротехнологических работ (погектарная поддержка), поддержка элитного семеноводства, производство и реализация зерновых культур, закладка и уход за многолетними насаждениями и страхование урожая. Причем с этого года по поддержке элитного семеноводства, закладке многолетних насаждений и уходу за ними и ряду других направлений используется механизм авансирования.

Кроме того, с 2024 года министерством реализуются новые меры государственной поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Им возмещается часть затрат на производство картофеля и овощей открытого грунта.

Комплекс посевных и предпосевных обработок полей идет полным ходом в Большеглушицком районе. Посевная площадь в муниципалитете составляет 188 тыс. гектаров земли, под весеннюю обработку попадает 140 тыс. гектаров, из них 31 тыс. – озимая пшеница. Руководитель районного управления сельского хозяйства Сергей Гладков констатирует, что перезимовали культуры хорошо, растениеводческие хозяйства к предстоящей кампании относятся ответственно.

«Каждая весна проходит по-разному. В этом году ее, можно сказать, и не было – из зимы мы сразу шагнули в лето. Это, с одной стороны, и неплохо: раньше созреет урожай, уберем его до осенних дождей. Главное, чтобы не было потом возвратных холодов, которые могут потрепать озимые, как это случилось в прошлом году», – отмечает генеральный директор сельхозпредприятия «Степные просторы» Николай Золотов.

Дан старт весенним работам и в полях Волжского района. Местные аграрии знают, что самое главное — качественно подготовиться к посевной. Как рассказал главный агроном ООО «Тверское» Николай Хвостов, с горюче-смазочными материалами и удобрениями проблем нет, все приобретено заблаговременно и ждет применения. «С каждым сезоном развиваемся, осваиваем новые площади, вводим их в оборот. Поля «Тверского» в Волжском районе - это более 18 тыс. гектаров пашни. Имеем земли и в других муниципальных районах. Хозяйство в полном объеме обеспечено высокопроизводительной техникой и современным оборудованием. Озимые посеяны на 5,2 тыс. гектарах, подсолнечник будем выращивать на 4,9 тыс. гектаров, масличный лен — на двух тысячах. Часть земель оставили под парами, - говорит Н. Хвостов. - Был резкий подъем температуры вплоть до тридцати градусов и влажная почва сразу запеклась. Получился эффект глиняного горшка в печи. Но в целом все у нас идет по плану, все успеваем и рассчитываем на высокие урожаи».

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Первого регионального семейного форума «Жить вместе»
25 апреля 2024  11:19
Первого регионального семейного форума «Жить вместе»
162
СВГК приостановила рассылку квитанций за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования
25 апреля 2024  10:53
СВГК приостановила рассылку квитанций за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования
299
Сегодня стартовала Всероссийская патриотическая акция
25 апреля 2024  10:08
Сегодня стартовала Всероссийская патриотическая акция "Георгиевская лента"
187
Подведение итогов состоялось на гала-концерте в «МТЛ Арене», в который были включены лучшие номера.
24 апреля 2024  20:18
Дмитрий Азаров поздравил победителей Самарской студенческой весны
310
Сегодня в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
24 апреля 2024  11:30
Сегодня в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
859
Весь список