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В Самаре продолжают работу сельскохозяйственные ярмарки

8 сентября 2023 16:18
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На ярмарке можно приобрести овощи и фрукты, мед, различные мясные и молочные продукты, приправы, консервацию и сладости как от местных производителей, так и из других регионов.

Осень – традиционное время сбора урожая, когда выбор овощей и фруктов особенно богатый и разнообразный. Жители столицы 63-го региона могут пополнить запасы или расширить свой гастрономический опыт, побывав на сельскохозяйственных ярмарках, одна из которых развернулась у музея имени П.В. Алабина на улице Ленинской. В 2023 году по заявкам сельхозтоваропроизводителей ярмарка открылась для покупателей уже 25 августа – раньше, чем в прошлом году.

На ярмарке можно приобрести овощи и фрукты, мед, различные мясные и молочные продукты, приправы, консервацию и сладости как от местных производителей, так и из других регионов.

«Ярмарка у музея Алабина рассчитана на 157 мест, из них около 70 занимают сельхозтоваропроизводители. Всего во время работы этой торговой точки через нее проходят более 100 фермеров. Продукцию привозят со всей Самарской области, также представлены и другие регионы Приволжского федерального округа. Отзывы от покупателей к нам поступают положительные: на ярмарке широкий выбор продукции на любой вкус и кошелек, всегда можно попробовать товар перед тем как приобрести, а также поторговаться», - отметил начальник отдела организации и контроля торговли Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара Александр Чуфистов.

На ярмарке могут реализовать свою продукцию и пенсионеры – для них торговые места выделяются на безвозмездной основе. На площадке работает специальный шатер. В течение дня здесь находят покупателей около 60 пенсионеров. Многие из них посещают ярмарку уже не впервые.

Жители областного центра получают возможность приобрести товары хорошего качества по приемлемой цене.

Вся продукция проходит тщательный санитарно-ветеринарный контроль.

Сейчас на территории столицы 63-го региона действуют 13 круглогодичных ярмарок по следующим адресам: ул. Стара-Загора / ул. Гастелло, д. 47; ул. Белорусская, д. 131; ул. Пензенская / ул. Владимирская, д.48; ул. Киевская/ ул. Тухачевского; ул. Ивана Булкина/ул. Дыбенко, д.26; Молодежный переулок, д.20; ул. Гагарина, д.157; ул. Стара-Загора, 133-135; ул. Г. Димитрова, 101/1; ул. Красных Коммунаров, напротив дома № 15; ул. Дачная/ ул. Чернореченская, перед д. 38; пр. Ленина, д. 16/ ул. Челюскинцев; ул. Победы 92а.

Торговые точки востребованы как у горожан, так и у сельхозтоваропроизводителей: за последний год количество ярмарок увеличилось на 62% - с пяти до 13, а количество торговых мест стало больше на 55%. При этом 10% от общего количества торговых мест на всех действующих ярмарках города предоставляются пенсионерам на безвозмездной основе.

 

Фото:   администрация Самары

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