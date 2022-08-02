Уборочная страда в Самарской области набирает обороты

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Самарские сельхозпроизводители могут рассчитывать на поддержку государства в условиях новой экономической реальности. В 2022 году на финансирование сельского хозяйства региона предусмотрено почти 5 млрд рублей. Из них 2,6 млрд рублей – из областного бюджета, 2,4 млрд рублей – из федерального. Господдержка предусмотрена по 39 направлениям, в том числе по 30 на условиях софинансирования из федерального бюджета.



Для поддержки малых форм хозяйствования в Самарской области реализуется сразу несколько видов грантовой поддержки. Кроме того, на региональном уровне прорабатывается вопрос реализации механизмов государственной поддержки личных подсобных хозяйств.



С конца января региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия принимает от сельхозпроизводителей документы, чтобы компенсировать им часть затрат на покупку сельскохозяйственной техники, в том числе тракторов и комбайнов отечественного производства, приобретенных в 2020-2022 годах.

Фото: депаратамент информационной политики СО