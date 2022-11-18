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Самарские аграрии завершают уборку в полях и сосредоточены на работе с урожаем. А его в регионе в этом году собрано рекордное количество за последние 40 лет – 3,5 млн тонн только зерна. Все культуры нужно довести до товарных кондиций и заложить на хранение.



В Ставропольском районе кукурузу выращивают на зерно. Она потом станет важным компонентом кормов для птицефабрик и свинокомплексов. Продукция с поля проходит предтоварную подготовку: все нужно очистить от сора и некондиции.



Особые хлопоты вызывает влажность некоторых культур. На хранение в таком состоянии закладывать нельзя – требуется сушка. Современные сушильные и зерноочистительные комплексы отечественного производства уже приняли сотни тонн продукции.

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