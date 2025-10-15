Я нашел ошибку
Самарская область успешно представила достижения сельского хозяйства на главной выставке страны

15 октября 2025 11:48
152
Самарская область успешно представила достижения сельского хозяйства на главной выставке страны

С 8 по 11 октября делегация Самарской области приняла участие в 27-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2025», которая прошла в Тимирязевском центре в Москве.

В рамках насыщенной деловой программы члены делегации посетили мероприятия: панельные дискуссии и круглые столы, посвященные ключевым направлениям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»: развитию селекции и генетики, биотехнологий, увеличению экспорта, внедрению мелиорации, кадровому обеспечению АПК.

Особое внимание было уделено теме цифровизации сельского хозяйства – центральной для всей выставки.

В рамках мероприятия высокую оценку профессионального сообщества получили представленные достижения самарских аграриев: восемь наград, в том числе пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медали в номинациях: животноводство и переработка мяса, растениеводство и защита растений, агротехника и цифровизация сельского хозяйства, государственный надзор и безопасность, научные разработки и инновации.

Среди лауреатов – ООО «Пегас-Агро», крестьянско-фермерское хозяйство Савенковой С. В., кооператив «Перспективный», Гостехнадзор Самарской области, Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция и Самарский государственный аграрный университет.

«Участие в «Золотой осени» стало для нас не просто демонстрацией достижений, а живым диалогом с коллегами со всей страны. Мы увидели, как цифровые технологии, инновационная техника и современные подходы к управлению превращают сельское хозяйство в высокотехнологичную, конкурентоспособную отрасль. Самарская область не только уверенно следует этому тренду, но и задает его по ряду направлений, например, в применении инноваций в растениеводстве», – отметил Алексей Попов, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

В сфере цифровизации АПК были отмечены проекты самарских аграриев: золотая медаль за цифровой сервис «Пегас-прополе», разработанный ООО «Пегас-Агро», и методические рекомендации по применению авиационных систем в растениеводстве, разработанные Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станцией.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что цифровизация сельского хозяйства позволяет повышать эффективность производства, оптимизировать затраты на логистику, расход топлива, удобрения и семена. Правительство Самарской области уделяет особое внимание цифровизации аграрного сектора региона, поддерживает производителей и разработчиков, а также стимулирует сельхозпроизводителей переходить на новые технологии. В регионе действует мера господдержки – субсидирование части затрат на приобретение беспилотных летательных аппаратов (агродронов).

Кроме того, специальными государственными учреждениями оказывается бесплатная консультационная помощь сельхозтоваропроизводителям по работе с отраслевыми федеральными государственными информационными системами.

Фото: Минсельхоз Самарской области.

