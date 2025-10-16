Самарская губерния полностью обеспечила внутренние потребности в зерне

74

16 октября отмечается Всемирный день хлеба – одного из самых древних и популярных продуктов, который с давних времен считается символом достатка и благополучия в доме. Хлеб воплощает заботу о близких, уважение к традициям и труд многих поколений.

Чтобы хлеб всегда был на нашем столе, прежде всего необходим богатый и стабильный урожай зерновых – ведь именно с поля начинается путь этого важного продукта. От плодородия земли, труда аграриев и эффективности агротехнологий зависит не только количество, но и качество зерна, из которого получают муку, а затем – свежий ароматный хлеб.

Показатели завершающейся уборочной кампании в Самарской области позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом и другими продовольственными товарами.

На сегодняшний день собрано свыше 3,1 млн тонн зерна, убрано 1 146 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 96% посевных площадей, при средней урожайности 27,7 ц/га. Масличные культуры убраны с площади 780 тыс. га, или 83% посевов; общий валовой сбор масличных составил 1 189 тыс. тонн при средней урожайности 15,2 ц/га.

Достигнутые результаты – итог кропотливого труда полеводов, специалистов перерабатывающей отрасли и всех, кто задействован в производственно-логистической цепочке. Немаловажную роль в этом играет поддержка государства.

Напомним, в этом году по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе была введена новая форма поддержки – компенсация 20% затрат на полив. Аграрии получили значительные субсидии на минеральные удобрения, что также способствовало повышению урожайности. На поддержку только растениеводства предусмотрено более 1 млрд рублей.

Фото: ГБУ ДПО «Самара-АРИС»