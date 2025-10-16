Я нашел ошибку
Главные новости:
Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
Показатели завершающейся уборочной кампании позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом.
Самарская губерния полностью обеспечила внутренние потребности в зерне
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.
В текущем году на реке Сызранка убрали 100 тысяч кубометров донного грунта
В том числе: порядка 200 кг семян сосны, свыше 6 тысяч кг семян дуба, 410 кг – березы, 360 кг ясеня и 0,3 кг смородины. 
В этом году самарские лесоводы заготовят более 7 тонн семян
Каждый день пожарные-спасатели, рискуя своей жизнью, борются с огнем, спасая людей и их имущество.
Сегодня пожарной охране Самарской области исполняется 184 года
В ходе предстоящей встречи поэт поделится опытом раскрытия личностного потенциала, прочтёт вдохновляющие стихи.
СОУНБ приглашает на «Разговор о главном. В стихах» с поэтессой Светланой Хисамутдиновой
В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании.
Директор Самарского филиала «Т Плюс» встретился со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ
В ноябре сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву.
13 просветителей губернии поборются за выход в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
Самарская губерния полностью обеспечила внутренние потребности в зерне

16 октября 2025 18:14
74
Показатели завершающейся уборочной кампании позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом.

16 октября отмечается Всемирный день хлеба – одного из самых древних и популярных продуктов, который с давних времен считается символом достатка и благополучия в доме. Хлеб воплощает заботу о близких, уважение к традициям и труд многих поколений.

Чтобы хлеб всегда был на нашем столе, прежде всего необходим богатый и стабильный урожай зерновых – ведь именно с поля начинается путь этого важного продукта. От плодородия земли, труда аграриев и эффективности агротехнологий зависит не только количество, но и качество зерна, из которого получают муку, а затем – свежий ароматный хлеб.

Показатели завершающейся уборочной кампании в Самарской области позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом и другими продовольственными товарами.

На сегодняшний день собрано свыше 3,1 млн тонн зерна, убрано 1 146 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 96% посевных площадей, при средней урожайности 27,7 ц/га. Масличные культуры убраны с площади 780 тыс. га, или 83% посевов; общий валовой сбор масличных составил 1 189 тыс. тонн при средней урожайности 15,2 ц/га.

Достигнутые результаты – итог кропотливого труда полеводов, специалистов перерабатывающей отрасли и всех, кто задействован в производственно-логистической цепочке. Немаловажную роль в этом играет поддержка государства.

Напомним, в этом году по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе была введена новая форма поддержки – компенсация 20% затрат на полив. Аграрии получили значительные субсидии на минеральные удобрения, что также способствовало повышению урожайности. На поддержку только растениеводства предусмотрено более 1 млрд рублей.

 

Фото: ГБУ ДПО «Самара-АРИС»

Теги: Самара

