Аграрии губернии собрали первый миллион тонн зерна

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В Самарской области аграрии собрали первый миллион тонн зерна. Убрано 408 тысяч гектаров или 33% от общей площади посевов. Средняя урожайность на данный момент составляет более 26 ц/га. Лидеры по урожайности Ставропольский, Кинельский, Борский районы, где с каждого гектара намолачивают по 33 центнера. Уборочная страда идет полным ходом во всех 27 районах области.

По валовому сбору зерна лидируют сельскохозяйственные предприятия Красноармейского (88 тысяч тонн) и Большеглушицкого (82 тысячи тонн) районов. Всего озимый клин убран на 73%.

Президент страны Владимир Путин ставит задачу увеличить к 2030 году объем производства продукции АПК на 25%, а экспорта на 50%. В этом году хозяйства региона в поле вышли на 5–6 дней раньше прошлого года. В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства региону предусмотрено произвести более 2,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 1,2 млн тонн масличных культур. В этом году посевная площадь в регионе увеличилась на 26 тыс. га и составляет более 2,2 млн га. Площадь под зерновыми и зернобобовыми выросла на 56 тыс. га – до 1,2 млн га.

На поддержку отрасли растениеводства в текущем году будет направлено почти 1,1 млрд рублей из областного и федерального бюджета. Уже более половины предусмотренных лимитов доведено до конечных получателей.

Неблагоприятные погодные условия (весенние заморозки, повышенный температурный режим) отразились на росте и развитии сельхозкультур в регионе, и говорить о планируемых объемах урожая в области пока преждевременно. Однако в растениеводстве существуют механизмы (агроприемы) снижающие негативные последствия погодных условий. Один из них – использование адаптированных засухоустойчивых сортов сельхозкультур, которые предлагает в том числе Самарский федеральный научный центр РАН. Разработанные самарскими селекционерами сорта широко известны своей высокой рентабельностью. Их разработки в регионе составляют 90% посевного материала зерновых культур.

Также аграрии региона продолжают заготовку кормов на зиму, подготовку почвы и засыпку семян под будущий урожай.

Напомним, что на АПК региона в текущем году запланировано более 3,6 млрд рублей государственной поддержки. Согласно поправкам, предложенным врио губернатора Вячеславом Федорищевым, в областном бюджете на этот год дополнительно предусмотрено 132 млн рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей.

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области