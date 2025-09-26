В Самарском политехе создали электронный масляный щуп

Я нашел ошибку
Главные новости:
При себе необходимо иметь паспорт.
26 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена»  все желающие смогут сделать прививку от гриппа
В новом подразделении Елховской центральной районной больницы будут получать помощь более 200 жителей.
В селе Вязовка Елховского района возводится современный ФАП
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
-0.38
EUR 98.15
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарском политехе создали электронный масляный щуп

26 сентября 2025 10:45
260
В Самарском политехе создали электронный масляный щуп

Студенты инженерно-технологического факультета Андрей Комлев, Снежана Глухова, Анастасия Емельянова и Александр Меньшиков под руководством профессора кафедры «Радиотехнические устройства» Ильдара Ибатуллина разработали универсальное устройство, которое позволяет проводить дистанционный анализ смазочных материалов в узлах и агрегатах различных механизмов. Проект реализуется по инициативе индустриального партнёра Самарского политеха ОАО «РЖД».

Сегодня отсутствие на рынке доступных приборов для проверки эксплуатационных свойств моторного масла вынуждает водителей либо раньше времени менять его, теряя деньги, либо рисковать повреждением двигателя из-за несвоевременной замены. 

Для решения этой проблемы студенты Политеха создали тестовый образец диагностического щупа. «Наш измерительный прибор состоит из блока управления и силиконовой трубки, внутри которой находятся датчики, - говорит четверокурсник инженерно-технологического факультета Андрей Комлев. - Трубка вставляется в двигатель вместо стационарного масляного щупа. С блока управления информация о состоянии масла в моторе передаётся водителю». 

Конкурентное преимущество политеховского щупа – в его многофункциональности и простоте использования. Устройство автоматически контролирует состояние смазки, сигнализируя водителю о необходимости замены. Щуп определяет широкий спектр характеристик масла: вязкость, чистоту, температуру, а также антизадирные и фрикционные свойства. Эти данные выводится на экран с краткой рекомендации: стоит ли менять масло или нет. 

Разработчики говорят, что такой щуп подходит для любых двигателей, но студенты пока ориентируются на автомобильные силовые агрегаты и моторы автомотрис (самоходный железнодорожный вагон с двигателем внутреннего сгорания). 

Также, в рамках проекта политеховцы провели лабораторные испытания смазочных материалов, предоставленных РЖД, сравнив пробы нового и отработавшего моторных масел. Результаты показали, что использованная смазка имеет более высокие антифрикционные, противоизносные и антизадирные свойства, чем новая. «Мы доказали, что фактический ресурс моторного масла может значительно превышать регламентный срок его эксплуатации, - поясняет руководитель проекта Ильдар Ибатуллин. - Следовательно, наш диагностический щуп, способный точно определять реальное состояние масла, крайне востребован».

В настоящее время команда разработчиков планирует изготовить опытный образец устройства и испытать его на самоходных установках РЖД. Проектом уже заинтересовался российский маркетплейс Wildberries.

Фото пресс-службы Самарского политеха.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
163
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
205
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
926
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
362
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
321
Весь список