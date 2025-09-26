В Самарском политехе создали электронный масляный щуп

260

Студенты инженерно-технологического факультета Андрей Комлев, Снежана Глухова, Анастасия Емельянова и Александр Меньшиков под руководством профессора кафедры «Радиотехнические устройства» Ильдара Ибатуллина разработали универсальное устройство, которое позволяет проводить дистанционный анализ смазочных материалов в узлах и агрегатах различных механизмов. Проект реализуется по инициативе индустриального партнёра Самарского политеха ОАО «РЖД».

Сегодня отсутствие на рынке доступных приборов для проверки эксплуатационных свойств моторного масла вынуждает водителей либо раньше времени менять его, теряя деньги, либо рисковать повреждением двигателя из-за несвоевременной замены.

Для решения этой проблемы студенты Политеха создали тестовый образец диагностического щупа. «Наш измерительный прибор состоит из блока управления и силиконовой трубки, внутри которой находятся датчики, - говорит четверокурсник инженерно-технологического факультета Андрей Комлев. - Трубка вставляется в двигатель вместо стационарного масляного щупа. С блока управления информация о состоянии масла в моторе передаётся водителю».

Конкурентное преимущество политеховского щупа – в его многофункциональности и простоте использования. Устройство автоматически контролирует состояние смазки, сигнализируя водителю о необходимости замены. Щуп определяет широкий спектр характеристик масла: вязкость, чистоту, температуру, а также антизадирные и фрикционные свойства. Эти данные выводится на экран с краткой рекомендации: стоит ли менять масло или нет.

Разработчики говорят, что такой щуп подходит для любых двигателей, но студенты пока ориентируются на автомобильные силовые агрегаты и моторы автомотрис (самоходный железнодорожный вагон с двигателем внутреннего сгорания).

Также, в рамках проекта политеховцы провели лабораторные испытания смазочных материалов, предоставленных РЖД, сравнив пробы нового и отработавшего моторных масел. Результаты показали, что использованная смазка имеет более высокие антифрикционные, противоизносные и антизадирные свойства, чем новая. «Мы доказали, что фактический ресурс моторного масла может значительно превышать регламентный срок его эксплуатации, - поясняет руководитель проекта Ильдар Ибатуллин. - Следовательно, наш диагностический щуп, способный точно определять реальное состояние масла, крайне востребован».

В настоящее время команда разработчиков планирует изготовить опытный образец устройства и испытать его на самоходных установках РЖД. Проектом уже заинтересовался российский маркетплейс Wildberries.

Фото пресс-службы Самарского политеха.