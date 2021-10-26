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В Самаре пройдет региональный этап проекта «ОК!НАНО–тур», направленного на развитие системы оценки квалификации в наноиндустрии.

28 октября Совет по профессиональным квалификациям в наноиндустрии совместно с АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» и ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» проводит мероприятие «Оценка квалификации. Траектория профессионального роста» в рамках регионального проекта «ОК!НАНО–тур».

Мероприятие пройдет в формате онлайн-конференции, на которой будут рассмотрены актуальные вопросы кадрового обеспечения высокотехнологичных производств в регионах и преимущества от применения системы независимой оценки квалификации для выпускников, специалистов и работодателей Самарской области.

Спикерами выступят представители администрации Самары и Самарской области, руководители инновационных предприятий и бизнес-структур, работающих в сфере наноиндустрии и высокотехнологичных отраслях региона, а также образовательные организации региона.

Представители ключевых институтов, участвующих в развитии научно-технического и экономического потенциала Самарской области определят дальнейшие шаги по развитию системы оценки квалификации в регионе и обсудят Соглашение о сотрудничестве с Советом по развитию Национальной системы квалификаций в сфере наноиндустрии.

Предметом Соглашения является совместная деятельность Сторон в рамках развития Национальной системы квалификаций (НСК) и внедрения независимой оценки квалификации (НОК) с целью содействия формированию кадровой инфраструктуры инновационных предприятий Самарской области.

Подписантами соглашения выступят Ирина Владимировна Никишина, министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области, Владимир Дмитриевич Богатырев, Ректор ФГБОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. ак. С.П. Королева», Дмитрий Евгеньевич Быков, Ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» и Ольга Алексеевна Крюкова, Заместитель председателя Совета по квалификациям в наноиндустрии, генеральный директор НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии»

На pitch-сессии будут представлены доклады об опыте и достижениях в области развития независимой оценки квалификации в регионе, а также о возможностях НСК для развития кадрового потенциала высокотехнологичных отраслей.

Юлия Геннадьевна Бренер, ВРИО заместителя министра – руководителя департамента развития трудовых ресурсов представит доклад о развитии национальной системы квалификации в Самарском регионе.

Опытом Совета по квалификациям в наноиндустрии по внедрению независимой оценки квалификации в систему высшего образования поделится Ольга Алексеевна Крюкова, заместитель председателя СПК в наноиндустрии, генеральный директор НП «МОН»

Виктория Аркадьевна Прудникова, директор Самарского филиала РАНХИГС продолжит тему построения оценочных средств в образовании в своем докладе «10 лет образовательному проекту ФИОП: некоторые эффекты»

Дмитрий Алексеевич Жукалин, начальник управления науки, инноваций и информационной политики ВГУ, руководитель Экзаменационного центра ЦОК НИИМЭ расскажет как осуществляется взаимодействие системы высшего образования и независимой оценки квалификации, а также поделится опытом разработки профессиональных стандартов и оценки квалификации студентов и специалистов в наноиндустрии.

Актуальную для работодателей информацию о применении инструментов независимой оценки квалификации в кадровых процессах высокотехнологичных компаний раскроет в своем докладе Лилиана Владимировна Поликарпова заместитель генерального директора АО «НИИМЭ» по организационному развитию и управлению персоналом, руководитель Центра оценки квалификаций АО «НИИМЭ».

Модератор – Фоттелер Станислав Леонидович, советник генерального директора АО «НИИМЭ».

Участие в мероприятии бесплатное, регистрация на сайте по ссылке.