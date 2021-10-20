В НАН Беларуси НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» представил свой комитет по двигателестроению

Я нашел ошибку
Главные новости:
14 семей, которые потеряли единственный дом, получили сертификаты на приобретение нового жилья.
Погорельцы из Борского района заселяются в новые дома
"Спутник V" одобрели в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50% населения Земли.
Предквалификационный отбор "Спутника V" для одобрения ВОЗ вступает в финальную стадию
По словам врачей, около 68% заболевших COVID-19 жаловались на сухой кашель без мокроты.
Эксперты рассказали об особенностях ковидного кашля
Тольяттинские волонтеры будут высаживать купленные на собственные средства саженцы деревьев
Тольяттинские волонтеры будут высаживать купленные на собственные средства саженцы деревьев
Операторами стали студенты второго и третьего курсов медуниверситета. Ребята работают в три смены по четыре часа, звонки принимаются с 8:00 до 20:00.
В регионе открыли очередной контакт-центр для обработки обращений пациентов
В сегодняшнем занятии не приняли участие голкипер Евгений Фролов и полузащитник Денис Якуба, которые получили повреждения.
Футболисты "Крыльев Советов" готовятся к матчу с ЦСКА
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко дал большое интервью клубной пресс-службе.
Сергей Корниленко: "Думаю, что не только результат, но и та игра, которую мы показываем, радуют болельщиков"
По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении.
СК СО проводит  доследственную проверку по факту обнаружения после тушения пожара тела женщины
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.06
0.09
EUR 82.62
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прочтут лекцию про «Человек ниоткуда» – фильм Эльдара Рязанова
Состоится персональная выставка работ самодеятельных художников Самарской области «Кистью души»
Самарская областная детская библиотека приглашает на День пап
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В НАН Беларуси НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» представил свой комитет по двигателестроению

20 октября 2021 17:16
303
О деятельности комитета, об актуальных проектах белорусской стороне доложили Виталий Смелов.

О деятельности комитета, об актуальных проектах белорусской стороне доложили Виталий Смелов - исполнительный директор института двигателей и энергетических установок Самарского университета, сопредседатель комитета по двигателестроению и Евгений Филинов - доцент кафедры теории двигателей летательных аппаратов имени В.П. Лукачева Самарского университета.

Евгений Филинов отметил:

Комитет выстраивается вокруг цифровой платформы двигателестроения. Основные направления деятельности комитета - это проектирование и производство газотурбинных двигателей и установок, ракетных двигателей, в том числе малоразмерных, роторно-лопастных машин и двигателей внутреннего сгорания. Работа комитета также направлена на развитие критических технологий, например технологий создания ракетно-космической и транспортной техники нового поколения. При этом результаты деятельности комитета могут использоваться в других комитетах по новым материалам, транспортным системам, экологии и даже медицинским технологиям.

В докладе комитета были отмечены именно те проекты, которые максимально соприкасаются с направлениями деятельности НАН Беларуси и могут заинтересовать потенциальных индустриальных партнёров. 

- Проект ДВС цикла SC норм ЕВРО-7 за счет новой системы смесеобразования и сжигания топлива. ДВС SC 20-30 кВт – генератор энергии. Решение для платформы транспортного средства, состоящего из электродвигателей (привод на колеса), аккумуляторной батареи и зарядного устройства на базе ДВС цикла SC 20-30 кВт, отвечающих требованиям по токсичности «Евро-7». 

- Проект автомобиля по технологии «Метановый гибрид». Комитет активно работает над перспективной комплектацией автомобиля, где гибрид будет производиться на газовом топливе МБВ и обеспечивать снижение выбросов ископаемого углерода на 50-60%. Над проектом работают участники комитета из ТГУ. Данная разработка направлена на актуальную экологическую тему, поэтому в ней уже заинтересованы партнёры из «АВТОВАЗа».

- Малоразмерная газотурбинная установка. Работа над данным проектом началась ещё в 2020 году, а уже в 2021 году были успешно пройдены все испытания двигателя. Важно отметить, что основные детали и узлы для данной установки были спроектированы и изготовлены с применением аддитивных технологий на базе Самарского университета – вуза-участника НОЦ. Данную установку возможно спроектировать под альтернативные вида топлива. На сегодняшний день она является единственным аналогом в России и потенциальным конкурентом для иностранного Capstone C30. 

Участники комитета рассматривают сотрудничество с Институтом энергетики, разработки которого (магнитные подшипники, генератор, рекуператор) возможно задействовать для новых проектов. Следующим потенциальным партнёром является Институт порошковой металлургии, способный внести дополнительный вклад в деятельность комитета, задействовав их новые материалы и технологии производства.

НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» ведёт исследования в области комплексного и рационального использования природных ресурсов, разрабатывает новые способы кооперации в области взаимодействия участников консорциума, закладывает основу мирового лидерства направлений освоения экологически чистых альтернативных видов топлива и новых устройств для двигателестроения. Важнейшими перспективными направлениями для комитета являются развитие роторных машин, блочно – модульных комплексов переработки углеводородов. Наш партнёр ООО НПФ «ВТ Инжиниринг» предложил к реализации прорывные предложения в этих направлениях. 

Партнёрское взаимодействие с Белоруссией позволит расширить линейку выпускаемой продукции, которую имеет на сегодня Минский моторный завод – крупнейшее предприятие Беларуси, ведущий производитель современных дизельных двигателей среди стран СНГ. Комитет рассмотрел также сотрудничество с производителями автомобилей БЕЛАЗ, МОАЗ, МАЗ, «Зумлион-МАЗ», «Могилевтрансмаш», МАЗ-МАН, МЗКТ и других заводов.

 

Фото:    НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Состоялось заседание Правительства СО по вопросам социально-экономического развития региона и формирования проекта регионального бюджета на 2022 – 2024 года.
20 октября 2021  20:36
Дмитрий Азаров: «Бюджет региона должен отвечать запросу жителей и задачам опережающего развития»
248
Невакцинированные депутаты Самарской губернской Думы не смогли попасть на заседание правительства
20 октября 2021  13:54
Невакцинированные депутаты Самарской губернской Думы не смогли попасть на заседание правительства
425
Еще 930 жителей Самарской области заболели коронавирусом
20 октября 2021  13:40
Еще 930 жителей Самарской области заболели коронавирусом
453
20 октября 2021 года в 11.00 состоится расширенное заседание Правительства Самарской области.  
19 октября 2021  17:01
Итоги социально-экономического развития и проект бюджета на следующий год обсудят с представителями общественности
1002
В этом году уже почти 250 жителей региона открыли свое дело при поддержке службы занятости
19 октября 2021  13:42
В этом году уже почти 250 жителей региона открыли свое дело при поддержке службы занятости
564
Весь список