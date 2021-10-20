В НАН Беларуси НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» представил свой комитет по двигателестроению

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О деятельности комитета, об актуальных проектах белорусской стороне доложили Виталий Смелов - исполнительный директор института двигателей и энергетических установок Самарского университета, сопредседатель комитета по двигателестроению и Евгений Филинов - доцент кафедры теории двигателей летательных аппаратов имени В.П. Лукачева Самарского университета.

Евгений Филинов отметил:

Комитет выстраивается вокруг цифровой платформы двигателестроения. Основные направления деятельности комитета - это проектирование и производство газотурбинных двигателей и установок, ракетных двигателей, в том числе малоразмерных, роторно-лопастных машин и двигателей внутреннего сгорания. Работа комитета также направлена на развитие критических технологий, например технологий создания ракетно-космической и транспортной техники нового поколения. При этом результаты деятельности комитета могут использоваться в других комитетах по новым материалам, транспортным системам, экологии и даже медицинским технологиям.

В докладе комитета были отмечены именно те проекты, которые максимально соприкасаются с направлениями деятельности НАН Беларуси и могут заинтересовать потенциальных индустриальных партнёров.

- Проект ДВС цикла SC норм ЕВРО-7 за счет новой системы смесеобразования и сжигания топлива. ДВС SC 20-30 кВт – генератор энергии. Решение для платформы транспортного средства, состоящего из электродвигателей (привод на колеса), аккумуляторной батареи и зарядного устройства на базе ДВС цикла SC 20-30 кВт, отвечающих требованиям по токсичности «Евро-7».

- Проект автомобиля по технологии «Метановый гибрид». Комитет активно работает над перспективной комплектацией автомобиля, где гибрид будет производиться на газовом топливе МБВ и обеспечивать снижение выбросов ископаемого углерода на 50-60%. Над проектом работают участники комитета из ТГУ. Данная разработка направлена на актуальную экологическую тему, поэтому в ней уже заинтересованы партнёры из «АВТОВАЗа».

- Малоразмерная газотурбинная установка. Работа над данным проектом началась ещё в 2020 году, а уже в 2021 году были успешно пройдены все испытания двигателя. Важно отметить, что основные детали и узлы для данной установки были спроектированы и изготовлены с применением аддитивных технологий на базе Самарского университета – вуза-участника НОЦ. Данную установку возможно спроектировать под альтернативные вида топлива. На сегодняшний день она является единственным аналогом в России и потенциальным конкурентом для иностранного Capstone C30.

Участники комитета рассматривают сотрудничество с Институтом энергетики, разработки которого (магнитные подшипники, генератор, рекуператор) возможно задействовать для новых проектов. Следующим потенциальным партнёром является Институт порошковой металлургии, способный внести дополнительный вклад в деятельность комитета, задействовав их новые материалы и технологии производства.

НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» ведёт исследования в области комплексного и рационального использования природных ресурсов, разрабатывает новые способы кооперации в области взаимодействия участников консорциума, закладывает основу мирового лидерства направлений освоения экологически чистых альтернативных видов топлива и новых устройств для двигателестроения. Важнейшими перспективными направлениями для комитета являются развитие роторных машин, блочно – модульных комплексов переработки углеводородов. Наш партнёр ООО НПФ «ВТ Инжиниринг» предложил к реализации прорывные предложения в этих направлениях.

Партнёрское взаимодействие с Белоруссией позволит расширить линейку выпускаемой продукции, которую имеет на сегодня Минский моторный завод – крупнейшее предприятие Беларуси, ведущий производитель современных дизельных двигателей среди стран СНГ. Комитет рассмотрел также сотрудничество с производителями автомобилей БЕЛАЗ, МОАЗ, МАЗ, «Зумлион-МАЗ», «Могилевтрансмаш», МАЗ-МАН, МЗКТ и других заводов.

Фото: НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»