Ученые назвали максимально возможную продолжительность жизни человека

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти на пешеходном переходе сбил мужчину
В Тольятти на пешеходном переходе сбил мужчину
Самарцев приглашают на Зелёный Марафон
Самарцев приглашают на Зелёный Марафон
В Самарской области прошли антитеррористические учения
В Самарской области прошли антитеррористические учения
71 российский гражданин уволен из посольства Чехии в Москве
71 российский гражданин уволен из посольства Чехии в Москве
Школьники из Самарской области примут участие в онлайн-конференции «Памяти Карбышева достойны!»
Школьники из Самарской области примут участие в онлайн-конференции «Памяти Карбышева достойны!»
59% родителей в Самаре видят будущее своих детей в родном городе
59% родителей в Самаре видят будущее своих детей в родном городе
В СГЭУ обсудили новые экономические тренды и факторы развития регионов
В СГЭУ обсудили новые экономические тренды и факторы развития регионов
Масштабные хищения в самарском Центре детского творчества: дело раскрыто
Масштабные хищения в самарском Центре детского творчества: дело раскрыто
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.4
-0.13
EUR 89.95
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Ученые назвали максимально возможную продолжительность жизни человека

26 мая 2021 09:54
114
Ученые назвали максимально возможную продолжительность жизни человека

Биологи из России, США и Сингапура создали тест, который по анализу крови может определить общее состояние организма и физиологическую устойчивость. Об этом 25 мая сообщает научный журнал Nature Communications.

Группа исследователей под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института (МФТИ) предложила использовать для оценки биологического старения универсальный комплексный показатель DOSI (dynamic organism state indicator — индикатор динамического состояния организма). По их данным, этот индикатор зависит от наличия болезней, возраста и образа жизни. Уровень устойчивости ученые рассчитывали при помощи данных о физической активности, которые они получали с датчиков, прикрепленных к участникам исследования.

По словам биологов, наименее устойчивым организм становится к 120−150 годам. Таким образом, в статье делается вывод, что 150 лет — максимальная теоретически возможная продолжительность жизни человека.

Как заявил Федичев, ученые пришли к выводу, что возрастной предел, который приводит к смерти, «является неотъемлемым биологическим свойством организма, которое не зависит от факторов стресса и означает фундаментальный или абсолютный предел продолжительности жизни человека», пишет «Газета.ру».

В марте 2019 года ученые Университета Шеффилда в Великобритании заявили, что одним из способов увеличить продолжительность жизни может быть совместное воспитание потомства. Исследователи выяснили, что самки птиц живут дольше, если им помогают воспитывать птенцов, а матери-одиночки быстро стареют, пишут Известия.

Теги: наука продолжительность жизни

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Генерация проходит на основе пиролиза природного газа в расплавах металлов.
14 мая 2021, 14:51
Ученые СамГТУ создают новые технологии получения водорода
Генерация проходит на основе пиролиза природного газа в расплавах металлов. Образование
773
Ученые поговорили о приоритетных направлениях совместной деятельности.
22 апреля 2021, 16:52
СамГТУ: Консорциум водородных технологий провел совещание
Ученые поговорили о приоритетных направлениях совместной деятельности. Образование
721
В центре внимания
Такую задачу Дмитрий Азаров поставил на оперативном совещании с членами кабинета министров, главами муниципалитетов и ведомств.
25 мая 2021  15:59
Дмитрий Азаров: "Максимальной мобилизации требую по вопросам контроля в сложный пожароопасный период"
Политика
464
Главы региональных министерств и ведомств представили предложения по реализации Послания Губернатора Самарской области.
25 мая 2021  14:29
На совещании облправительства обсудили, что необходимо сделать для выполнения поставленных главой региона задач
Политика
408
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
25 мая 2021  14:01
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
496
В Самаре перекроют дублер ул. Ново-Садовой от ул Гастелло до ул. Советской Армии
25 мая 2021  13:29
В Самаре перекроют дублер ул. Ново-Садовой от ул Гастелло до ул. Советской Армии
Транспорт
353
Центр управления регионом в Самарской области отмечает полгода своей работы
25 мая 2021  11:45
Центр управления регионом в Самарской области отмечает полгода своей работы
Общество
378
Весь список