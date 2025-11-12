Я нашел ошибку
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Ученые из Самары предложили метод, который предскажет структуры еще не существующих металлических соединений

12 ноября 2025 12:36
152
Ученые из Самарского государственного технического университета (Самара) разработали подход, позволяющий прогнозировать атомарное строение интерметаллидов с учетом особенностей строения металлов, из которых они образуются. Изначально авторы рассмотрели кристаллическую структуру различных металлов в виде трехмерной сетки, в узлах которой находятся атомы, соединенные между собой условными прямыми линиями — химическими связями.

Исследователи обнаружили, что сетку, описывающую структуру металла (например, кубическую решетку железа), можно представить в виде более простых взаимопроникающих подсеток с меньшим числом элементов (узлов). Некоторое количество таких подсеток можно удалить из общей кристаллической решетки, чтобы на их месте остались пустоты.

Согласно предложенной модели, именно в них при формировании интерметаллида встраиваются атомы другого металла. Таким образом, формирующаяся сложная структура из нескольких типов атомов сохраняет в себе черты более простой решетки исходного металла.

Ученые протестировали предложенный подход, смоделировав интерметаллидные соединения на основе трех наиболее распространенных среди металлов вариантов кристаллических решеток. Оказалось, новый метод позволяет воспроизвести архитектуру многих известных материалов, например интерметаллидов на основе титана и хрома; церия и кадмия; родия и ванадия и других.

Более того, для одного из вариантов кристаллических решеток авторам удалось найти 90 разных архитектур, всего 16 из которых лежат в основе известных интерметаллидов. Остальные 74 структуры могут служить шаблонами для проектирования новых материалов.

«Мы предложили подход, который ускорит разработку новых материалов для разных отраслей промышленности. Он позволит сначала точно смоделировать структуру соединения с интересующими свойствами, подобрать подходящий топологический шаблон и лишь после этого проводить синтез, который требует затрат времени и ресурсов. В дальнейшем мы планируем провести масштабное моделирование новых интерметаллических структур, проверить их стабильность методами квантовой химии, синтезировать их в лаборатории и экспериментально доказать их полезные свойства», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Ольга Блатова, кандидат химических наук, доцент кафедры общей и неорганической химии Самарского государственного технического университета.

