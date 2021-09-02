Научная инфраструктура в Самарской области станет доступнее

133

Каждая научная школа должна быть открыта и готова предоставить свою инфраструктуру тем ученым, которые помогают достичь национально значимых целей, считает член президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева.

Она отметила, что такой опыт уже реализуется в «Сириусе», где для ученых и аспирантов из всех регионов России открыт доступ к научной инфраструктуре.

«Необходимо создать единую платформу, на которой молодой ученый, который по тем или иным техническим причинам не может реализовать исследовательский потенциал в своем институте, мог бы найти возможности в других. – сказала Елена Шмелева. – Изучить доступные лаборатории и кафедры, с которыми он мог бы взаимодействовать или воспользоваться их инфраструктурой. В случае большого запроса такая интеграция могла бы происходить на конкурсной основе. Но без бюрократических и политических ограничений, которые существуют сегодня».

Российская наука должна становиться все более глобальной, интегрированной в мировую науку, для этого нужно обеспечить высокую академическую научную мобильность и совершенствовать условия для международного научно-образовательного сотрудничества и кооперации, - уверена руководитель «Сириуса».

Согласен с мнением Елены Шмелевой и ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев. Он отметил, что во всех развитых странах академическая мобильность является необходимым условием для получения новых знаний и разработки новых технологий.

«Ученые Самарского университета им. Королева ведут исследования на стыке разных наук, мы заинтересованы в сотрудничестве с учеными из других университетов и готовы предоставлять свою инфраструктуру для развития новых компетенций. Это тем более актуально сейчас, когда мы реализуем междисциплинарные проекты в рамках деятельности НОЦ «Инженерия будущего», который на сегодняшний день объединяет 5 регионов и 50 организаций», - рассказал ректор.

Развитию научного потенциала молодых ученых может поспособствовать и промышленная кооперация, когда предприятия участвуют в определении целей и задач, а также оценке результатов прикладных исследований. Такой подход позволит обеспечить комфортную среду для возвращения ученых: материально-техническую базу, престиж профессии, хорошие финансовые условия и карьерный рост.

Фото: соцсети