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Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков переходит в «Зенит»

24 июня 2024 20:08
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Мое сердце навсегда с Самарой! – сказал Юрий Горшков.

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков продолжит карьеру в «Зените». Клуб из Санкт-Петербурга активировал опцию выкупа футболиста.

Юрий Горшков перешел в «Крылья» летом 2020 года. За это время он провел в составе нашей команды 147 матчей, забил 9 голов и отдал 19 результативных передач. Именно из «Крыльев» Юрий начал получать приглашения в национальную сборную России, в составе которой сыграл 3 матча и отдал одну голевую передачу.

– Я хочу сказать всем огромное спасибо. Самара стала моим домом, а «Крылья» – родной командой. Здесь я вырос не только как футболист, но и как человек. Благодарю за эти четыре сезона всех болельщиков, тренерский штаб и всех сотрудников «Крыльев». Уверен, мы еще увидимся. Мое сердце навсегда с Самарой! – сказал Юрий Горшков.

ПФК «Крылья Советов» благодарит Юрия за время, проведенное в клубе, а также желает ему дальнейших успехов в карьере, сообщает пресс-служба ФК"КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК"КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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