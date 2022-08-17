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Состоялась жеребьевка группового раунда Пути РПЛ Кубка России 2022/23. "Крылья Советов" попали в группу B с "Зенитом", "Спартаком" и "Факелом".

На этом этапе команды сыграют каждая с каждой, дома и в гостях.

Матчи состоятся:

1 тур. 31 августа

2 тур. 14 сентября

3 тур. 29 сентября

4 тур. 5 октября

5 тур. 19 октября

6 тур. 19 ноября

Группа A: "Краснодар", "Локомотив", "Пари НН", "Химки".

Группа B: "Зенит", "Крылья Советов", "Спартак", "Факел".

Группа C: "Динамо", "Ахмат", "Ростов", "Оренбург".

Группа D: "Сочи", ЦСКА, "Урал", "Торпедо", передает пресс-служба ФК "КС".