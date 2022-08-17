Состоялась жеребьевка группового раунда Пути РПЛ Кубка России 2022/23. "Крылья Советов" попали в группу B с "Зенитом", "Спартаком" и "Факелом".
На этом этапе команды сыграют каждая с каждой, дома и в гостях.
Матчи состоятся:
1 тур. 31 августа
2 тур. 14 сентября
3 тур. 29 сентября
4 тур. 5 октября
5 тур. 19 октября
6 тур. 19 ноября
Группа A: "Краснодар", "Локомотив", "Пари НН", "Химки".
Группа B: "Зенит", "Крылья Советов", "Спартак", "Факел".
Группа C: "Динамо", "Ахмат", "Ростов", "Оренбург".
Группа D: "Сочи", ЦСКА, "Урал", "Торпедо", передает пресс-служба ФК "КС".