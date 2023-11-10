Я нашел ошибку
Главные новости:
Запуск зрителей начнется в 12:30 (за два с половиной часа до матча).
«Солидарность Самара Арена: развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Урал»
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью 11 ноября в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
Главным поводом для встречи стал новый статус театра и концепция его развития.
В Новокуйбышевске прошел пресс-завтрак с театром «Грань»
Запаситесь, пожалуйста, водой.
Ожидается  отключение воды в мкр. "Крутые Ключи" и "Шведская Слобода"
Ребятам предстоит в командах решить набор инженерных задач по выбранному им технологическому направлению — сфере.
Финалы Национальной технологической олимпиады Junior для школьников 5–7 классов пройдут в Самарской области
Выставка-форум «Россия»: первая свадьба на ВДНХ в Москве стала космической
Особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения.
В губернии в предстоящие выходные дни пройдут рейдовые мероприятия ГИБДД
В связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей.
В Самаре в районе пересечения улиц Чапаевской и Вилоновской ограничат движения транспорта
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.05
0.12
EUR 98.32
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов поздравил сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником
«Нет ненависти и вражде»: Самарская область присоединилась к Всероссийской акции
Шедевры Баха прозвучат в зале Самарской кирхи
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Солидарность Самара Арена: развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Урал»

10 ноября 2023 20:44
131
Запуск зрителей начнется в 12:30 (за два с половиной часа до матча).

В субботу, 11 ноября на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Урала». Матч 15 тура МИР РПЛ начнется в 15:00. Билеты на эту игру можно приобрести здесь или на Яндекс Афише.

Запуск зрителей начнется в 12:30 (за два с половиной часа до матча).

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным спонсором клуба – компанией Fonbet приготовили для болельщиков инклюзивную развлекательную программу к Международному дню слепых.

С 12:30 в музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет просветительская акция «Открытая лабораторная». Там же состоится розыгрыш наушников от партнёра клуба компании BQ.

С 13:00 на гейте 3 можно сфотографироваться с автобусом «Крыльев Советов», сыграть в футбол в формате «3 на 3», увидеть автомобиль от партнёра клуба «Урал-Лады», а также оставить пожелание «Крыльям» на «Стене теплых слов». Точки с аквагримом расположены в С413, С121 и в зоне VIP, а на стилобате сектора С развлекать болельщиков будет талисман «Крыльев» Крыс Лютик.

В зоне гостеприимства (4 этаж, сектор А) всех болельщиков в атрибутике нашего клуба угостим «НеУральскими пельменями».

С 13:00 в зоне гостеприимства А403 (4 этаж, сектор А) будет работать зона FONBET: кастомайзер с уникальными принтами, FONBET-комбо, розыгрыш игровой майки, глинтвейн и автоматы-хватайки.

В 14:00 в зоне гостеприимства (4 этаж, сектор А) начнется автограф-сессия с полузащитником «Крыльев Советов» Максимом Витюговым.

С 13:00 в зоне гостеприимства на секторе А пройдет розыгрыш наушников от партнёра клуба компании BQ, а в 14:00 начнется выступление артистов студии инклюзивного творчества. Там же будет расположена фотозона от FONBET.

Перед началом матча в 14:45 в чаше стадиона все желающие смогут поучаствовать в тематическом квизе, победители которого получат ценные призы от клуба.

Ежегодно 11 ноября отмечается Всемирный день шопинга. В честь этого «Крылья Советов» дарят всем болельщикам скидку 11% при покупке атрибутики в фаншопах в день матча с «Уралом».

Также только в день матча с «Уралом» партнёр клуба «У Палыча» для всех болельщиков даёт скидку 11% на покупку хот-дога во всех открытых точках питания.

Для удобства болельщиков на «Солидарность Самара Арене» будут организованы теплые зоны. Болельщики смогут погреться в зонах гостеприимства на 4 этаже на секторах А и С. На секторе С122 и в зоне VIP можно взять плед под депозит 500 рублей (оплата возможна как наличными, так и банковскими картами). В фаншопах можно приобрести теплую атрибутику.

Болельщикам, желающим принять участие в розыгрыше автомобиля, необходимо приобрести в фаншопах «Крыльев» атрибутику на сумму от 500 рублей и сохранить чеки. Фаншопы располагаются на гейтах 2 и 3, С122 и секторе VIP.

Напоминаем, что для посещения матча нужна Карта болельщика. Для удобства болельщиков в день матча в районе гейта 3 будет работать мобильный пункт МФЦ, где можно ее оформить. Билеты также можно приобрести в клубных магазинах на стадионе «Металлург», в ТЦ «Вертикаль» и на стадионе в день игры.

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В день проведения футбольного матча в Самаре будет работать дополнительный транспорт
10 ноября 2023  12:53
В день проведения футбольного матча в Самаре будет работать дополнительный транспорт
362
Многофункциональные туристические комплексы появятся в Жигулевске и Ставропольском районе Самарской области
10 ноября 2023  12:01
Многофункциональные туристические комплексы появятся в Жигулевске и Ставропольском районе Самарской области
559
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником сотрудников ОВД региона
10 ноября 2023  09:54
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником сотрудников ОВД региона
232
 Дмитрий Азаров 9 ноября выступил на пленарном заседании форума сотрудничества России и Казахстана.
9 ноября 2023  16:02
Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, как будет развиваться сотрудничество Самарской области и Казахстана
577
Дмитрий Азаров назначил министра молодежной политики Самарской области
9 ноября 2023  11:53
Дмитрий Азаров назначил министра молодежной политики Самарской области
409
Весь список