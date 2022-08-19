Сегодня на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч "Крылья Советов" - "Факел"

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Сегодня, 19 августа, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится футбольный матч между командами "Крылья Советов" (Самара) и "Факел" (Воронеж). Начало игры в 20:00.



Вход на стадион осуществляется по Карте болельщика.

Оформить ее можно во временных офисах МФЦ, расположенных на прилегающей территории стадиона у Gate-2 и Gate-3. Чтобы оформить карту необходим паспорт и свидетельство о рождении, если карта оформляется на ребенка.



После оформления Карты болельщика вы можете приобрести билет на матч. Для этого назовите кассиру номер вашей Карты болельщика. После покупки билет появится в вашем личном кабинете на "Госуслугах". Для входа на стадион необходимо поднести QR-код к считывателю.