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Развлекательная программа 27 ноября на матче «Крылья» – «Факел»

26 ноября 2022 22:52
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Запуск зрителей начнется в 15:00 (за два часа до матча).

27 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч 6 тура Фонбет Кубка России между «Крыльями Советов» и «Ростовом». Начало матча в 17:00. Билеты на эту игру можно приобрести здесь.

ПФК «Крылья Советов» приготовил для болельщиков развлекательную программу. Запуск зрителей начнется в 15:00 (за два часа до матча). С этого времени на гейтах 2 и 3 начнет свою работу фаншоп «Крыльев Советов».

На гейте 3 болельщиков угостят жареными сосисками с огоньком и горячим глинтвейном.

На секторе С121 болельщиков будут ждать Дед Мороз и Снегурочка с акцией «Елка пожеланий» для «Крыльев Советов» и праздничная фотосессия.

На секторе А403 (зона гостеприимства) болельщиков ждет развлекательная программа от партнера клуба «Фонбет», которая начнется в 15:30. В это же время там начнет выступление шоу-оркестр духовых инструментов.

Там же свою работу проведет творческая мастерская «Плакат в поддержку КС».

В зоне гостеприимства А403 пройдет автограф- и фотосессия с футболистами «Крыльев Советов» Максимом Витюговым и Матео Барачем. Начало в 16:00. Там же пройдет фотовыставка «Крылья Советов-80», где представлены 20 фоторабот из истории «Крыльев Советов», фотозона КС совместно с партнером клуба БК «Фонбет».

Там же все желающие смогут провести товарищеский матч по настольному теннису с первой ракеткой России Марией Тайлаковой.

Напоминаем, что для посещения матча НЕ нужна Карта болельщика. Билеты можно приобрести в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Сила Спорта».

Для удобства болельщиков на «Солидарность Самара Арене» будут организованы теплые зоны. Болельщики смогут погреться в зонах гостеприимства на 4-м этаже на секторах А и С. На секторе С122 и в зоне VIP (А105-107) можно взять плед под депозит 500 рублей (оплата возможна как наличными, так и банковскими картами), сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"    

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