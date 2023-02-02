ПФК «Крылья Советов» открывает продажу билетов на четвертьфинал Кубка с «Динамо»

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ПФК «Крылья Советов» открывает продажу билетов на матч четвертьфинала Фонбет Кубка России против «Динамо». Матч пройдет 23 февраля на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 16:00 по самарскому времени.

Приобрести билеты можно онлайн, а также офлайн в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Сила Спорта». Стоимость билета – от 150 рублей.

Для посещения матча НЕ потребуется персонифицированная карта болельщика.

Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно без предоставления места в сопровождении взрослого.

Дети от 7 до 14 лет проходят на стадион по билету в сопровождении взрослого.

Дети от 14 до 18 лет проходят на стадион по билету и документу, удостоверяющему личность, без сопровождения взрослого.

Тариф «Детский» со скидкой 50% для детей от 7 до 14 лет на билет предоставляется только в сектора С118, А102 родителям с детьми при наличии документа (паспорт, свидетельство о рождении).

Продажа билетов для лиц с ОВЗ осуществляется в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и ТЦ «Сила Спорта». В стоимость билетов входит проход 1 сопровождающего.

Билеты на сектора А105-107 включают в себя автопропуска на парковку Р1-Р2. Для всех болельщиков будет бесплатно доступна Южная парковка у стадиона, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"