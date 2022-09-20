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Открыта продажа билетов на матч с "Краснодаром"

20 сентября 2022 14:56
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Встреча пройдет на "Солидарность Самара Арене" 3 октября.

ПФК "Крылья Советов" открывает продажу билетов на матч 11-го тура МИР РПЛ против "Краснодара". Встреча пройдет на "Солидарность Самара Арене" 3 октября и начнется в 20:00.

Приобрести билеты можно онлайн на нашем сайте, а также офлайн в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и в ТЦ "Сила спорта". Стоимость билета – от 300 рублей.

Для покупки билета необходимо иметь действующую персонифицированную карту болельщика. На 1 болельщика можно приобрести до 4 билетов для дальнейшей передачи на портале Госуслуги оформившим карту болельщикам.

Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно без предоставления места в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги).

Дети от 7 до 14 лет проходят на стадион по билету в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги).

Дети от 14 до 18 лет проходят на стадион по билету и документу, удостоверяющему личность, без сопровождения взрослого и QR-коду, полученному в личном кабинете Госуслуг.

Тариф "Детский" со скидкой 50% для детей от 7 до 14 лет на билет предоставляется только в сектора С118, А102 родителям с детьми при наличии документа (паспорт, свидетельство о рождении).

Продажа билетов для лиц с ОВЗ осуществляется в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и ТЦ "Сила Спорта". В стоимость билетов входит проход 1 сопровождающего.

Билеты на сектора А105-107 включают в себя автопропуска на парковку Р1-Р2. Для всех болельщиков будет бесплатно доступна Южная парковка у стадиона.

Посещение матча возможно только при наличии QR-кода, полученного в личном кабинете на сайте Госуслуг, а также билета или абонемента.

 

Фото:   ФК "КС"

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