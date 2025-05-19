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Осинькин о матче со «Спартаком»: «Может, и перезаряженными были»

19 мая 2025 11:48
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Осинькин о матче со «Спартаком»: «Может, и перезаряженными были»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил насколько была мотивирована команда в матче 29-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2), пишет Спорт-Экспресс.

— «Крылья» были сильно заряжены. Или даже перезаряжены, судя по раннему удалению Бейла?

— Не знаю, у вас больше возможностей все сразу посмотреть, пересмотреть. Может, и перезаряженными были. Но где эта грань? Как ее контролировать? Весь футбол на этом построен: мы должны оказывать максимальное давление на соперника, но не перегнуть.

— Кем играть в Воронеже, учитывая травмы и дисквалификации?

— Кое-кого мы ждем. Всех или нет травмированных, время покажет. Пока не очень хочется давать лишнюю информацию. Но не вам (улыбается), — сказал тренер на пресс-конференции.

«Крылья Советов» проиграли третий матч подряд и занимают 10-ю строчку в турнирной таблице с 30 очками. «Спартак» с 54 очками — на четвером месте.

Теги: Прямая речь/Интервью

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