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Определены победителей конкурса «Поддержим Крылья» среди детей

19 мая 2022 21:43
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Он проходил при содействии министерства образования Самарской области и был приурочен к 80-летию клуба.

ПФК «Крылья Советов» определили победителей творческого конкурса «Поддержим Крылья» среди детей. Он проходил при содействии министерства образования Самарской области и был приурочен к 80-летию клуба.

Члены жюри определили 25 победителей среди ребят, отправивших свою заявку на конкурс.

Победителями конкурса «Поддержим Крылья» стали: Нуянзина Юлия, Сманова Софья, Дарина Кузьмина, Гамиров Камиль, Дягиев Даниил, Митяева Виктория, Калиновский Алексей, Евграфова Анна, Долбичкина Дарья, Шишова Полина, Ладыгина Ольга, Живаева Елизавета, Кортукова Александра, Кулакова Яна, Балыкин Матвей, Тургенева Дарья, Погосян Соня, Акинфиев Федор, Папикян Даниэль, Недобежкина Анастасия, Коновалова Олеся, Громова Дарья, Лепеха Диана, Попкова Дарья, Боровец Анна, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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