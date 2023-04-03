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Дмитрий Цыпченко, ставший лучшим игроком матча против «Оренбурга», подвел итоги матча.
Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко: Приятно забить первый гол в РПЛ, но победа была бы важнее
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Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко: Приятно забить первый гол в РПЛ, но победа была бы важнее

3 апреля 2023 17:50
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Дмитрий Цыпченко, ставший лучшим игроком матча против «Оренбурга», подвел итоги матча.

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко, ставший лучшим игроком матча 21 тура МИР РПЛ против «Оренбурга» (1:1), подвел итоги матча, рассказали в пресс-службе ФК "КС".

– Поздравляем с первым голом в РПЛ, но игра ничейная. Что можно о ней сказать?

– Мы очень расстроены. Моментов у нас было намного больше. Не умоляю заслуг «Оренбурга» – это действительно качественная и хорошая команда. Но я считаю, что мы сегодня в очередной раз потеряли очки из-за своих нереализованных моментов.

– Что нужно сделать, чтобы начать моменты реализовывать? Не хватает везения?

– Объективно, это так. Ни к кому не придраться по самоотдаче. Ни в тренировках, ни на поле. Все пацаны выложились на 100 процентов. Просто не повезло.

– Немного о позитивном. Ты забил первый гол в Премьер-лиге. Какие эмоции?

– Второй гол. Первый тоже с «Оренбургом» в свои забил (смеется). Если серьезно, то на меня это не давило. Это был вопрос времени. Проблемы были больше с психологией связаны. Рад, что забил, жаль, что не выиграли.

– Что можно сказать болельщикам перед матчем с ЦСКА?

– Хочется сказать спасибо за поддержку в матче с «Оренбургом». Мы далеко забрались в Кубке, для нас это важный этап. Мы в команде все максималисты и хотим добиваться максимальных результатов. У нас есть хорошие шансы выйти в следующий этап. Чуточку везения и это будет возможно. Мы будем выкладываться на все 100 процентов.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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