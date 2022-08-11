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В воскресенье, 14 августа, на стадионе «Металлург» состоится футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето в Самаре».



Всероссийский футбольный фестиваль проводится с июня и до конца августа в 22 городах Российской Федерации. Организаторы мероприятия Российский футбольный союз в партнерстве с футбольными клубами РПЛ, Суперлиги и ФНЛ.



Принять участие в фестивале может любая девочка в возрасте от 7-ми до 12-ти лет, вне зависимости от уровня подготовки. Участие бесплатное.



В программе фестиваля: дружеские турниры, тренировки, мастер-классы и автограф-сессии. В мероприятии примут участие профессиональные футболистки и тренеры футбольного клуба «Крылья Советов». Каждая участница получит памятные призы.



Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться на сайте mivigre.rfs.ru



«Зачастую бывает так, что, когда родители выбирают вид спорта для девочки, футбол даже не рассматривается. Вместе с клубами РПЛ, Суперлиги, ФНЛ и региональными федерациями мы меняем общее отношение к женскому футболу. Мы хотим, чтобы как можно больше девочек с помощью тренировок развивали в себе все навыки, которые будут им полезны во взрослой жизни», - отметила руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.



Напомним, что в прошлом году Российский футбольный союз, министерство спорта РФ, правительство Самарской области и РОО «Самарская областная федерация футбола» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола. Проведение областных соревнований способствует увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, что является важной задачей нацпроекта «Демография» и его составляющей «Спорт - норма жизни».

Фото: минспорта СО