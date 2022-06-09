На стадионе «Металлург»« пройдет детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы

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18 и 19 июня на стадионе «Металлург» пройдет детский футбольный турнир памяти лерендарного полузащитника «Крыльев Советов» Дениса Ковбы.

Участие в соревновании примут команды 2012 года рождения: в группе А встретятся Академия «Крылья Советов», «Интеграл» (Москва), «Атом» (Димитровград), «СШОР-2» (Сызрань); в группе Б сыграют Академия Коноплева (Тольятти), «ФШМ» (Москва), «Олимп» (Самара), «Луч» (Чапаевск).

Игры будут проходить на первом и третьем полях стадиона «Металлург», начало матчей первого дня в 16:00. Вход свободный.

Легендарный игрок «Крыльев» Денис Ковба ушел из жизни 18 ноября 2021 года. Он провел за нашу команду 260 матчей и забил 8 голов, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"