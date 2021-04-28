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На "Солидарность Арене" "Крылья Советов" разгромили московское "Торпедо" – 5:1

28 апреля 2021 21:58
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Продолжилась беспроигрышная серия самарцев.

В 39-ом туре ОЛИМП-Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Арене" принимали московское "Торпедо".

Счет в матче открыли гости на 19 минуте: Денис Баланюк – 0:1.

На 40 минуте отличился Владислав Сарвели – 1:1.

Через минуты "Крылья" забили второй мяч – Дмитрий Кабутов с острого угла закрутил мяч в дальний угол ворот торпедовцев-2:1.

На 56 минуте Иван Сергеев ударом с линии штрафной довел счет до 3:1.

На 62 минуте встречи Владислав Сарвели оформил дубль – 4:1.

На 68 минуте встречи после навеса Мехди Зеффана Андрей Евдокимов отправил мяч в свои ворота – 5:1.

Лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев довел счет забитым голам до 35.

Продолжилась беспроигрышная серия самарцев и составила 13 матчей (12 побед, 1 ничья, разница мячей 38:6).

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Жигулевске на стадионе "Кристалл" против "Акрона". Игра состоится в воскресенье, 2 мая, в 14:00, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: "Крылья Советов" футбол

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