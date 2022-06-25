На самарском стадионе «Металлург» прошел детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы

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В турнире приняли участие команды 2012 года рождения: Академия «Крылья Советов» (Самара), «Интеграл» (Москва), «Атом» (Димитровград), ГАУ СО «СШОР-2» (Сызрань), «Академия футбола им. Ю. Коноплева» (Тольятти), Академия «Крылья Советов-2013» (Самара), «Олимп» (Самара), «Луч» (Чапаевск). Команды-участницы состязаний сначала сыграли между собой на групповом этапе, а затем провели стыковые матчи.



Победителем соревнований стала команда «Крыльев Советов - 2012». В решающем поединке самарцы встретились с представителями тольяттинской «Академии футбола имени Коноплева». Игроки «Крыльев» оказались точнее в серии послематчевых пенальти. Бронза - у сызранской «СШОР №2».



Денис Ковба ушел из жизни 18 ноября 2021 года на 43-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. За самарский клуб «Крылья Советов» Денис выступал более 10 лет, становился бронзовым призером чемпионата России, финалистом Кубка России и отыграл с командой в Кубке УЕФА, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: скриншот видео