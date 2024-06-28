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Молодёжка «Крыльев» обыграла «Мастер-Сатурн» - 2:1

28 июня 2024 20:26
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Следующий матч подопечные Антона Бобра проведут на выезде против казанского «Рубина» 5 июля.

В пятницу, 28 июня, в Раменском на «Сатурн Арене» молодежный состав «Крыльев» встречался с «Мастер-Сатурном» в рамках 12 тура Молодёжной лиги, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Самарцы владели инициативой на поле, но игровое преимущество воплотили в гол только на 50 минуте встречи. На пропущенный мяч «Мастер-Сатурн» ответил забитым голом уже через минуту – 1:1. На 67 минуте Дмитрий Черкасов пробил в дальний угол ворот Даниэля Агасяна.

Следующий матч подопечные Антона Бобра проведут на выезде против казанского «Рубина» 5 июля.

«Мастер-Сатурн» – «Крылья Советов» – 1:2

Голы: Борисов Е., 50', Волович, 51', Черкасов, 67'.

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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