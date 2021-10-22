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Молодежка "Крыльев" одержала шестую победу подряд, обыграв на своем поле "Строгино"

22 октября 2021 19:30
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Следующий матч наша команда проведет в Тольятти против "Академии Коноплева".

 "Крылья Советов" на своем поле принимали "Строгино".

Уже в дебюте поединка Николай Максимов после шикарной передачи Никиты Останина убежал один на один с голкипером и на 8-й минуте игры вывел "Крылья" вперед.

Через некоторое время гости сравняли счет. Арбитр назначил пенальти в ворота самарцев за попадание мяча в руку Даниле Романову. Роман Дунаев уверенно реализовал 11-метровый.

На 34-й минуте хозяева снова вышли вперед. Затяжную атаку "Крыльев" завершил Данила Романов, накрутивший соперника во вратарской.

Во второй половине встречи соперники так и не смогли создать опасные моменты. Столичный клуб пытался оказать давление, но подопечные Дмитрия Шукова сумели удержать счет.

2:1 – шестая подряд победа "Крыльев". Следующий матч наша команда проведет в Тольятти против "Академии Коноплева". Игра состоится 29 октября.

 

Фото:   ФК "КС"

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