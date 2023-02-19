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«Крылья Советов» завершили сборы в Турции
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«Крылья Советов» завершили сборы в Турции

19 февраля 2023 15:39
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Заключительную часть подготовки к матчу против «Динамо» в четвертьфинале Фонбет Кубка России «Крылья» проведут в Самаре.

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» провели заключительное занятие в рамках третьего сбора в Турции. В нем приняли участие все футболисты, кроме Дениса Якубы, который продолжает восстановление от повреждения. Тренировка носила нагрузочный характер.

После окончания занятия наша команда отправилась в аэропорт, откуда вылетит в Россию. Заключительную часть подготовки к матчу против «Динамо» в четвертьфинале Фонбет Кубка России «Крылья» проведут в Самаре.

За три сбора «Крылья» провели 11 матчей. В 5 из них наша команда выиграла, 4 раза уступила соперникам и дважды сыграла вничью. «Крылья» забили 20 голов, 16 – пропустили. Лучшим бомбардиром команды на сборах стал Дмитрий Цыпченко, забивший 5 голов.

«Крылья Советов» – «Сумгаит» 1:0 (Шитов)

«Крылья Советов» – Соперник из Европы 2:0 (Рахманович, Соколов)

«Крылья Советов» – «Раднички» 1:4 (Писарский)

«Крылья Советов» – СКА-Хабаровск 3:0 (Цыпченко, Хубулов, Гапонов)

«Крылья Советов» – «Рубин» 1:2 (Цыпченко)

«Крылья Советов» – «Шинник» 1:2 (Писарский)

«Крылья Советов» – «Оренбург» 3:3 (Цыпченко, Салтыков, Рахманович)

«Крылья Советов» – «Спартак-М» 3:1 (Цыпченко, Хлусов, Тоцкий)

«Крылья Советов» – «Аксу» – 0:0

«Крылья Советов» – «Нефтчи» 2:3 (Солдатенков, Хубулов)

«Крылья Советов» – «Торпедо» 3:0 (Гарре, Писарский, Цыпченко)

Игра с «Динамо» пройдет на «Солидарность Самара Арене» 23 февраля и начнется в 16:00 по самарскому времени. Билеты можно приобрести здесь, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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