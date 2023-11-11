«Крылья Советов» завершили первый круг победой над екатеринбургским «Уралом» - 3:1

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В заключительном туре первого круга Мир РПЛ «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимали екатеринбургский «Урал».

На 14 минуте встречи после подачи углового Эрик Бикфалви сыграл рукой, и главный арбитр встречи Артем Любимов после просмотра VAR назначил пенальти, который уверенно реализовал Бенхамин Гарре – 1:0. Через пять минут за фол Силвие Бегича на Никите Салтыкове был назначен еще один пенальти. Удар Фернандо Костанца с одиннадцатиметровой отметки голкипер «Урала» Илья Помазун парировал.

«Урал» сравнял счет на первых секундах второго тайма. Псоле розыгрыша с центрального круга, голкипер гостей сделал длинную передача вперед, Эрик Бекфалви выиграл борьбу за мяч, сделал передачу на Силвие Бегича, который ударом из штрафной отправил мяч в сетку ворот Ивана Ломаева – 1:1. При этом этот удар стал для уральцев первым в матче в створ ворот.

На 66 минуте встречи после быстрой атаки самарцев с ударом Бенхамина Гарре Илья Помазун справился, Никита Салтыков отскочивший мяч переправил Владиславу Шитову, который отправил мяч в пустые ворота – 2:1.

На седьмой компенсированной минуте встречи Роман Ежов пробил в перекладину ворот гостей, и первым на добивании оказался Владимир Писарский – 3:1.

В восьми домашних матчах чемпионата самарцы одержали шесть побед и дважды сыграли вничью.

Гленн Бейл получил в матче предупреждение, оно стало для него четвертым в сезоне и он пропустит следующую игру.

В последнем домашнем матче в этом голу «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают московский «Локомотив». Игра 16-го тура Мир РПЛ состоится в субботу, 25 ноября, в 14:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: ПФК "КС"