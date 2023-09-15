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«Крылья Советов» завершили летнюю трансферную кампанию 2023 года. Наш клуб смог сохранить основной костяк футболистов, выкупить права на футболистов, которые находились в аренде и подписать новых футболистов.

«Крылья Советов» продлили контракт с Георгием Зотовым. Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2023/24. В новом сезоне Георгий уже провёл 3 матча и забил 1 гол.

Подписали воспитанника Академии «Крылья Советов» Дениса Маликова, который провел в ЮФЛ-Приволжье 23 матча, забил 18 голов, и отдал 6 результативных передач.

Вернулись из аренды полузащитники Владимир Хубулов и Никита Салтыков, а также защитник Матео Барач.

№ 17 Егор Карпицкий

Амплуа: нападающий

Возраст: 19

Последний клуб: «Шахтер» (Солигорск)

Белорусский форвард подписал с нашей командой контракт на 4 года. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии. На его счету 12 голов и 2 результативные передачи в 16 матчах. Егор Карпицкий уже забил за «Крылья» свой дебютный гол в матче 3 тура МИР РПЛ против «Ростова», отдал ролевую передачу в игре с «Динамо».

№ 33 Алексей Лысов

Амплуа: защитник

Возраст: 18

Последний клуб: Молодёжная команда ФК «Локомотив»

Контракт с футболистом заключен на 4 года. Лысов – воспитанник «Локомотива». На молодежном уровне он провел за команду 46 матчей и забил 3 гола. Алексей выступал юношеских сборных России. На его счету 9 матчей за национальные команды разных лет.

№ 6 Сергей Бабкин

Амплуа: полузащитник

Возраст: 20

Последний клуб: «Локомотив»

«Крылья» выкупили у «Локомотива» Сергея Бабкина, выступавшего ранее в нашей команде на правах аренды. Сергей подписал контракт с «Крыльями» на 4 года. В текущем сезоне Сергей сыграл уже 8 матчей за «Крылья Советов», забил 2 гола. Получил вызов в национальную сборную России.

№ 41 Егор Ушаков

Амплуа: полузащитник

Возраст: 20

Последний клуб: ЦСКА

Игрок будет выступать в самарском клубе на правах аренды до конца сезона 2023/24. Перед сезоном 2023/24 находился на просмотре в «Крыльях» — за который сыграл в товарищеском матче против «Нефтехимика» и забил гол.

«Крылья Советов» отдали в аренды группу футболистов: в «Нефтехимик» отправился полузащитник Данил Липовой, Никита Першин, Даниил Веселов отправились в «Челябинск», а Никита Хлусов до конца года будет играть за белорусский «Днепр-Могилёв». Александр Чиркович проведёт сезон в сербском клубе «Бачка Топола».

ПФК «Крылья Советов» благодарит Александра Коваленко и Александра Зуева, которые на данном этапе завершили выступления за нашу команду, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"