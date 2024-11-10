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"Крылья Советов" в упорной борьбе уступили ЦСКА - 1:2

10 ноября 2024 16:08
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В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают грозненский "Ахмат".

"Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московский ЦСКА.

На 31 минуте встречи с передачи Кирилла Печенина Иван Сергеев в касание отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева. Но вмешался VAR и взятие ворот было отменено из-за положения вне игры.

На 38 минуте встречи Секу Койта забил мяч в ворота самарцев, главный арбитр встречи Иван Абросимов не засчитал гол из-за офсайда, VAR подтвердил верность решения.

В компенсированное к первому тайму время навес с углового Аббоса Файзуллаева замкнул Игорь Дивеев, головой переправив мяч в ворота – 0:1.

На 60 минуте встречи с передачи Ивана Олейникова отличился Игорь Дмитриев – 1:1.

На 86 минуте Данил Круговой установил окончательный счет в матче – 2:1.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают грозненский "Ахмат". Игра 16 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 24 ноября, в 15:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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