"Крылья Советов" в упорной борьбе уступили ЦСКА - 1:2

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"Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московский ЦСКА.

На 31 минуте встречи с передачи Кирилла Печенина Иван Сергеев в касание отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева. Но вмешался VAR и взятие ворот было отменено из-за положения вне игры.

На 38 минуте встречи Секу Койта забил мяч в ворота самарцев, главный арбитр встречи Иван Абросимов не засчитал гол из-за офсайда, VAR подтвердил верность решения.

В компенсированное к первому тайму время навес с углового Аббоса Файзуллаева замкнул Игорь Дивеев, головой переправив мяч в ворота – 0:1.

На 60 минуте встречи с передачи Ивана Олейникова отличился Игорь Дмитриев – 1:1.

На 86 минуте Данил Круговой установил окончательный счет в матче – 2:1.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают грозненский "Ахмат". Игра 16 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 24 ноября, в 15:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"