"Крылья Советов" в упорной борьбе уступили ЦСКА - 1:2

"Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московский ЦСКА.
На 31 минуте встречи с передачи Кирилла Печенина Иван Сергеев в касание отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева. Но вмешался VAR и взятие ворот было отменено из-за положения вне игры.
На 38 минуте встречи Секу Койта забил мяч в ворота самарцев, главный арбитр встречи Иван Абросимов не засчитал гол из-за офсайда, VAR подтвердил верность решения.
В компенсированное к первому тайму время навес с углового Аббоса Файзуллаева замкнул Игорь Дивеев, головой переправив мяч в ворота – 0:1.
На 60 минуте встречи с передачи Ивана Олейникова отличился Игорь Дмитриев – 1:1.
На 86 минуте Данил Круговой установил окончательный счет в матче – 2:1.
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают грозненский "Ахмат". Игра 16 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 24 ноября, в 15:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".
Фото: пресс-служба ПФК "КС"