«Крылья Советов» в кубковой встрече в Москве проиграли «Динамо» - 1:5

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В третьем туре группового этапа Пути РПЛ в FONBET Кубке России «Крылья Советов» в Москве встречались с «Динамо».

Счет в матче открыли хозяева поля на 9 минуте, отличился Денис Боков – 1:0.

На 21 минуте Виктор Окишор довел счет до 2:0.

В конце первого тайма главный арбитр встречи Евгений Буланов после просмотра VAR назначил в ворота «Динамо» пенальти за игру рукой в своей штрафной Денисом Макаровым. На 42 минуте встречи одиннадцатиметровой удар реализовал Фернандо Костанца – 2:1.

В компенсированное к первой половине встречи время еще раз отличился Виктор Окишор – 3:1.

На 57 минуте Ярослав Гладышев довел счет до 4:1.

На 83 минуте Денис Макаров установил окончательный счет в матче – 5:1.

В следующем мачте «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают махачкалинское «Динамо». Игра 7 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 1 сентября, в 18:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"