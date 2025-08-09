"Крылья Советов" сыграли вничью с "Балтикой" - 1:1

78

В четвертом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали калининградскую "Балтику".

На 17 минуте встречи Амар Рахманович переправил мяч в ворота – 1:0.

На 62 минуте встречи Александр Хиль с передачи Владислава Сауся сравнял счет – 1:1.

На 72 минуте встречи за фол Кевина Андраде на Максиме Витюгове главный арбитр Рафаэль Шафеев назначил пенальти, но после просмотра VAR своё решение отменил.

В компенсированное к матчу время за второе предупреждение в матче был удален Сергей Бабкин.

"Крылья" с начала сезона не проигрывают во всех матчах (две ничьи и две победы в РПЛ, а также победа над чемпионом России "Краснодаром" в кубке страны).

В следующем матче "Крылья Советов" на "Фиште" встречаются с "Сочи". Игра второго тура группового этапа FONBET Кубка России состоится в среду, 13 августа, в 19:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"