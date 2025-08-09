Я нашел ошибку
Главные новости:
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Балтикой" - 1:1
Обращаясь к юным футболистам, глава региона отметил, что новый автобус позволит не только с комфортом добираться до турниров, но и двигаться вперед к новым победам.
Вячеслав Федорищев передал автобус «Крыльям Советов-2»
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +23, +25°С.
10 августа в регионе кратковременный дождь, возможна гроза, до +26°С
Алексей проехал 55 стран мира и первым побывал на всех крайних точках России.
В музее Алабина состоится встреча с автором популярного блога "Путешествия со смыслом" Алексеем Жирухиным
Фестиваль соберет лучших представителей уличного искусства страны - более 45 коллективов различных жанров и направлений со всей России, танцевальные коллективы - и подарит зрителям незабываемые впечатления.
Юбилейный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» состоится в Струковском саду Самары
Техническая готовность объекта на данный момент - 60%.
Андрей Орлов проконтролировал качество ремонтных работ поликлинического отделения №3 в посёлке Мирный
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 
Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»
В церемонии приняли участие Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В Самаре во Дворце спорта состоялась церемония вручения ведомственных наград Минспорта России, удостоверений и почетных знаков «Мастер спорта России»
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Балтикой" - 1:1

9 августа 2025 18:46
78
"Крылья" с начала сезона не проигрывают во всех матчах (две ничьи и две победы в РПЛ, а также победа над чемпионом России "Краснодаром" в кубке страны).

В четвертом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали калининградскую "Балтику".

На 17 минуте встречи Амар Рахманович переправил мяч в ворота – 1:0.

На 62 минуте встречи Александр Хиль с передачи Владислава Сауся сравнял счет – 1:1.

На 72 минуте встречи за фол Кевина Андраде на Максиме Витюгове главный арбитр Рафаэль Шафеев назначил пенальти, но после просмотра VAR своё решение отменил.

В компенсированное к матчу время за второе предупреждение в матче был удален Сергей Бабкин.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Фиште" встречаются с "Сочи". Игра второго тура группового этапа FONBET Кубка России состоится в среду, 13 августа, в 19:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

Новости по теме
Обращаясь к юным футболистам, глава региона отметил, что новый автобус позволит не только с комфортом добираться до турниров, но и двигаться вперед к новым победам.
09 августа 2025, 17:35
Вячеслав Федорищев передал автобус «Крыльям Советов-2»
Обращаясь к юным футболистам, глава региона отметил, что новый автобус позволит не только с комфортом добираться до турниров, но и двигаться вперед к новым... Общество
76
До конца сезона 2025/26 футболист будет выступать за самарскую команду под номером 77.
06 августа 2025, 21:57
Полузащитник "Зенита" Ильзат Ахметов – игрок «Крыльев Советов»
До конца сезона 2025/26 футболист будет выступать за самарскую команду под номером 77. Футбол в Самаре
708
В следующем матче «Крылья Советов» дома принимают калининградскую «Балтику».
03 августа 2025, 18:41
«Крылья» в гостях разгромили «Ростов» - 4:1
В следующем матче «Крылья Советов» дома принимают калининградскую «Балтику».  Футбол в Самаре
653
В центре внимания
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 
9 августа 2025  14:58
Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»
236
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
9 августа 2025  12:52
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
220
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
9 августа 2025  11:26
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
419
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня физкультурника
9 августа 2025  10:10
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня физкультурника
247
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили развитие химической промышленности в рамках нацпроекта.
8 августа 2025  19:17
В Самарской области прошло совместное заседание комиссии Госсовета РФ и координационных советов по промышленности и химии
671
Весь список