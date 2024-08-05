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"Крылья Советов" проиграли "Спартаку" -0:3

5 августа 2024 22:58
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11 августа "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают воронежский "Факел".

В третьем туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Москве встречались со "Спартаком".

Счет в матче открыли хозяева поля на 30 минуте встречи, отличился Угальде – 1:0.

На 40 минуте встречи ударом с линии штрафной экс-игрок "Крыльев" Данил Пруцев отправил мяч в сетку ворот Сергея Песьякова – 2:0.

На 56 минуте встречи после ошибки самарских защитников Угальде довел счет до – 3:0.

На 66 минуте после парированного удара Николая Рассказова Иван Олейников переправил мяч в сетку, но арбитр зафиксировал положение вне игры.

Выйдя на замену на 61 минуте в составе самарцев дебютировали Томас Галдамес и Иван Олейников.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают воронежский "Факел". Игра 4 тура состоится в воскресенье, 11 августа, в 18:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:    пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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