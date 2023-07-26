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"Крылья Советов" проиграли "Балтике" в стартовом матче Кубка России - 2:3

26 июля 2023 21:37
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В следующем матче "Крылья Советов" принимают московское "Динамо".

В первом домашнем матче сезона "Крылья Советов" в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России на "Солидарность Самара Арене" принимали калининградскую "Балтику".

Счет в матче открыли самарцы на 10 минуте встречи, после передачи Николая Рассказова ударом в касание отправил мяч в сетку Владимир Хубулов – 1:0.

На 56 минуте встречи гости сравняли счет, после удара Гедеона Гизины на добивании отличился Роберто Фернандес – 1:1.

На 67 минуте встречи навес Максима Кузьмина замкнул вышедший на замену Анхело Энрикес, переправив головой мяч в сетку ворот Ивана Ломаева – 1:2.

На 74 минуте матча после ошибки Романа Ежова отличился Максим Кузьмин – 1:3.

За минуту до конца основного времени с передачи дебютанта "Крыльев" Никиты Салтыкова мяч в ворота "Балтики" отправил Гленн Бейл – 2:3.

В составе "Крыльев Советов" дебютировал Иван Бобер, выйдя на замену на 87 минуте игры.

В следующем матче "Крылья Советов" принимают московское "Динамо". Игра 2-го тура Мир РПЛ состоится в субботу, 29 июля, в 16:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

 

Теги: Крылья Советов Самара

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