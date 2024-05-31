«Крылья Советов» попали в рейтинг самых эффективных спортивных клубов России

Forbes Sport представил рейтинг эффективности работы менеджмента спортивных клубов России. «Крылья» заняли 13 место среди клубов трех профессиональных лиг, сообщает пресс-служба ПФК "КС".
Клубы оценивались по следующим параметрам: средняя посещаемость домашних матчей 2022-23 г., средняя заполняемость арены на домашних матчах, выручка 2022-23 г., прибыль/убыток, присутствие в СМИ, популярность в соцмедиа, экспертная оценка эффективности работы клубного менеджмента, и спортивным результатам.
Прибыль/убыток – 3
Соцмедиа – 4
СМИ – 8
Средняя посещаемость – 16
Рейтинг спортивных результатов – 22
Выручка – 22
Оценка экспертов – 25
Заполняемость арены – 35