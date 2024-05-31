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Forbes Sport представил рейтинг эффективности работы менеджмента спортивных клубов России.
«Крылья Советов» попали в рейтинг самых эффективных спортивных клубов России
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«Крылья Советов» попали в рейтинг самых эффективных спортивных клубов России

31 мая 2024 21:12
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Forbes Sport представил рейтинг эффективности работы менеджмента спортивных клубов России.

Forbes Sport представил рейтинг эффективности работы менеджмента спортивных клубов России. «Крылья» заняли 13 место среди клубов трех профессиональных лиг, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Клубы оценивались по следующим параметрам: средняя посещаемость домашних матчей 2022-23 г., средняя заполняемость арены на домашних матчах, выручка 2022-23 г., прибыль/убыток, присутствие в СМИ, популярность в соцмедиа, экспертная оценка эффективности работы клубного менеджмента, и спортивным результатам.

Прибыль/убыток – 3

Соцмедиа – 4

СМИ – 8

Средняя посещаемость – 16

Рейтинг спортивных результатов – 22

Выручка – 22

Оценка экспертов – 25

Заполняемость арены – 35

Теги: Крылья Советов Самара

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