«Крылья Советов» попали в рейтинг самых эффективных спортивных клубов России

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Forbes Sport представил рейтинг эффективности работы менеджмента спортивных клубов России. «Крылья» заняли 13 место среди клубов трех профессиональных лиг, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Клубы оценивались по следующим параметрам: средняя посещаемость домашних матчей 2022-23 г., средняя заполняемость арены на домашних матчах, выручка 2022-23 г., прибыль/убыток, присутствие в СМИ, популярность в соцмедиа, экспертная оценка эффективности работы клубного менеджмента, и спортивным результатам.

Прибыль/убыток – 3

Соцмедиа – 4

СМИ – 8

Средняя посещаемость – 16

Рейтинг спортивных результатов – 22

Выручка – 22

Оценка экспертов – 25

Заполняемость арены – 35