«Крылья Советов» оштрафованы после матча с «Ростовом»

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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» должен будет выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча волжан с «Ростовом». Об этом сообщает КДК РФС.

Санкции в отношении самарской команды применены за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

Матч между «Крыльями Советов» и «Ростовом» состоялся в Самаре 12 ноября 2022 года в рамках 17 тура. По итогам игры самарские футболисты уступили соперникам со счетом 1:3.

Следующую игру волжане проведут 23 ноября, в среду, в рамках розыгрыша Кубка России. Они встретятся на домашнем поле с московским «Спартаком», пишет СитиТраффик.