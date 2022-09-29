"Крылья Советов" одержали победу над "Факелом" - 1:0

92

В третьем туре группового этапа Фонбет Кубка России "Крылья Советов" в Воронеже встречались с "Факелом".

Исход игры решил единственный гол. На 6 минуте матча Владимир Хубулов, получивший мяч от Сергея Пиняева, освободился от защитников и сделал хорошую передачу в центр, где Александр Чиркович в касание отправил мяч в сетку ворот хозяев поля – 0:1.

Дмитрий Цыпченко получил в этом матче предупреждение, оно стало для него вторым в турнире, и он пропустит следующую кубковую игру.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Краснодар". Игра 11 тура Мир РПЛ состоится в понедельник, 3 октября в 20:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"